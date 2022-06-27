Emekli zammı temmuz 2022 son dakika: Yüzde 40’ın üzerinde! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ücretliler dahil emekli ve memurlar başta olmak üzere enflasyon karşısındaki azalışı telafi edecek adımlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatı verdi.

Başkan Erdoğan, Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile 2023 yılı başında da daha geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar atılacağını açıkladı.