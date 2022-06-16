Haziran ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi belli oldu mu? TÜFE Haziran 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Haziran 2022 enflasyon oranı sonrası Temmuz ayında gerçekleşecek emekli ve memur zammı ile birlikte Türkiye'de bütün maaşlar yeniden belirlenecek. Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'göre Haziran enflasyon beklentisi netleşirken, açıklanacak yeni rapor ve anketler önemle takip ediliyor.
İşte son dakika gelişmeleriyle beraber milyonların merak ettiği bu 3 sorunun cevabı...
TÜİK TÜFE 2022 HAZİRAN ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.
KİRA ARTIŞ ORANI SABİTLENDİ
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kira artış oranı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Hem ev sahibinin hem de kiracının hakkını koruyan düzenlemeye göre; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.
Bu düzenleme ile beraber TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile kira artış oranı hesaplama yöntemi 1 yıl boyunca geçerliliğini yitirdi.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ
2022 yılının ilk 5 ayı için enflasyon rakamı yüzde 35,64 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 5 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.
5 AYLIK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
Açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası 5 aylık emekli ve memur zammı şu şekilde kesinleşti:
olarak kayıtlara geçti.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLACAK?
Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi henüz yayımlanmadı. Bankanın Mayıs ayı anketinde ise Haziran enflasyon beklentisi yüzde 2,97 olarak dikkat çekmişti.
BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE 6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE 39,17 OLACAK
5 aylık enflasyon farkı hesabına göre; memur zam oranı 35,14 olarak kesinleşti. Eğer Mayıs ayı enflasyon oranı beklentiler doğrultusunda gelirse 6 aylık enflasyon yüzde 39,67 olacakken, memur enflasyon farkı ise yüzde 32,17 kesinleşecek. Memur zammı ise yüzde 39,17 olarak gerçekleşecek.
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