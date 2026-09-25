Karadeniz’deki petrol sahası için kritik adım: TPAO başvurusu yaptı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de sahip olduğu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi için petrol işletme ruhsatı almak üzere başvuruda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KARADENİZ'DE 56 BİN 774 HEKTARLIK ALAN İÇİN BAŞVURU

Kararda, TPAO'nun Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/kıta sahanlığında sahip olduğu AR/TPO/KD/C26, C27, D26, D27 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziye ilişkin başvuru yaptığı belirtildi.

TPAO'nun, C26 paftasında bulunan 56 bin 774 hektarlık alanda bir adet petrol işletme ruhsatı almak üzere 16 Eylül'de müracaat ettiği ilan edildi.

Böylece Karadeniz'deki söz konusu saha için arama ruhsatından işletme ruhsatına geçiş sürecinde resmi başvuru yapılmış oldu.

TEKİRDAĞ'DAKİ RUHSATIN SÜRESİ UZATILDI

Kararla ayrıca TPAO'nun Tekirdağ'ın kara bölgesindeki hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla sahip olduğu AR/TPO/K/F18-d3 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Buna göre söz konusu ruhsatın süresi 31 Mayıs 2026'dan 31 Mayıs 2028'e kadar uzatıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör