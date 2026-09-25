Mali aracı kuruluşlarda katma değer 3 trilyon liraya yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22 bin 113 girişim faaliyette bulundu. Sektörde faktör maliyetiyle katma değer 2 trilyon 993 milyar TL, üretim değeri ise 4 trilyon 610 milyar TL olarak gerçekleşti.

MALİ ARACI KURULUŞLARDA 22 BİN 113 GİRİŞİM FAALİYET GÖSTERDİ

2025 yılında mali aracı kuruluşlar sektöründeki girişimlerin 273'ü finansal hizmet faaliyetlerinde, 74'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında faaliyet gösterdi. Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21 bin 766 girişim yer aldı.

Toplam katma değerin yüzde 80'i finansal hizmet faaliyetlerinde oluşurken, yüzde 11,1'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinden, yüzde 8,9'u ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerden geldi.

Üretim değerinin yüzde 74,9'u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 17,3'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 7,8'i ise yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti.

KATMA DEĞER YÜZDE 70,9 ARTTI

Mali aracı kuruluşlarda faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre yüzde 70,9, üretim değeri ise yüzde 61,2 arttı.

Faktör maliyetiyle katma değer finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 69,3, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 64,1, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında yüzde 89,7 yükseldi.

Üretim değerindeki artış ise finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 62,7, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında yüzde 57,1, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 56,5 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM 360 BİN 745 KİŞİYE ULAŞTI

Mali aracı kuruluşlarda 2024 yılında 352 bin 597 olan yıllık ortalama çalışan sayısı, 2025 yılında 360 bin 745'e yükseldi.

Toplam istihdamın yüzde 65,9'unu finansal hizmet faaliyetlerinde çalışanlar oluşturdu. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında çalışanların payı yüzde 7,7, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanların payı ise yüzde 26,4 oldu.

PERSONEL MALİYETİ 712,2 MİLYAR LİRA

Mali aracı kuruluşların 2025 yılındaki personel maliyeti 712 milyar 175 milyon TL olarak gerçekleşti.

Personel maliyetinin yüzde 77'si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 9,8'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 13,2'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Toplam personel maliyetinin yüzde 84,8'ini maaş ve ücretler, yüzde 15,2'sini ise sosyal güvenlik masrafları oluşturdu.

ÜCRETLİ ÇALIŞANLARDA KADIN-ERKEK ORANI YAKIN

Mali aracı kuruluşlarda 2025 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 174 bin 949, erkek personel sayısı ise 176 bin 328 oldu.

Buna göre ücretli kadın çalışanların oranı yüzde 49,8, erkek çalışanların oranı yüzde 50,2 olarak gerçekleşti.

SABİT SERMAYE YATIRIMLARI 157,5 MİLYAR LİRA

Mali aracı kuruluşlarda 2025 yılında sabit sermaye yatırımlarının toplam satın alış değeri 157 milyar 495 milyon TL oldu.

Sabit sermaye yatırımlarında en yüksek pay yüzde 78,8 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarının payı yüzde 7,0, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerin payı ise yüzde 14,2 oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör