Palamut, hamsi, istavrit... İstanbul’da balık tezgahlarında bolluk başladı

İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, sezonun başlamasının ardından balıkçıların denize açıldığını ve teknelerin dolu döndüğünü söyledi.

Gün, bu sezon balıkçılığın güzel başladığını belirterek, palamut, hamsi ve istavrit başta olmak üzere birçok balık çeşidinin bol olduğunu ifade etti.

PALAMUT 100-150 LİRA ARASINDA

Yaşar Gün, tezgahlardaki fiyatlara ilişkin, "Palamudun fiyatı büyüklüğüne göre 100 ile 150 lira arasında değişiyor. Hamsi bu sene bol, 100 lira, 80 lira fiyatları oluyor. İstavrit de aynı şekilde çok güzel." diye konuştu.

Geçen yıla göre bu sezonun çok farklı olduğunu vurgulayan Gün, "Tekneler dolu dolu geliyor. Balıkçılık sezonu bitene kadar böyle devam eder inşallah. Esnafımız durumdan memnun. Bu yıl vatandaşlar Marmara'da balığa doyacak." ifadelerini kullandı.

BALIK BOLLUĞUNDA SON 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİ

Gün, yağmur ve havaların soğumasıyla balıkların daha da büyümesini beklediğini belirterek şöyle devam etti:

"Böyle havalarda balık daha da büyüyor. İnşallah balık kilonun üzerine de çıkar. Bu durumda balık daha da ucuzlar. Havalar soğuyunca, yağmur olunca balık daha güzel büyür. Balık bolluğu son 10 yılın en yüksek seviyelerinde. Bu sene her çeşit balık var. Ama bolluk olarak şu anda palamut, hamsi, istavrit, mezgit, tekir oldukça fazla. Vatandaşların balığa ilgisi çok güzel. Şu anda bol bol balık yiyorlar, tezgahlar dolu dolu, satışlar da güzel. Yani alan da satan da yiyen de memnun."

"İNŞALLAH HALKIMIZ BU SENE ÇOK BALIK YİYECEK"

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı Derneği Başkanı Erkan Sarıyaprak da balık sezonunun bu yıl çok iyi başladığını söyledi.

Sarıyaprak, "Balık çok bol. Bu sene, son 10 yılın en çok palamutu var. İnşallah daha da bol olacak. Hamsi, istavrit, tekir çok bol bu sene. İnşallah halkımız bu sene çok balık yiyecek. Palamut en çok rağbet görüyor. Palamuttan sonra hamsi, istavrit ve tekir geliyor." dedi.

Yağmur ve soğuk havaların balık miktarı ve lezzeti üzerinde etkili olduğunu belirten Sarıyaprak, şöyle konuştu:

"Yağmur yağarsa palamut biraz daha büyür, daha bol olur, soğuk suda da balık biraz daha lezzetli olur. Daha çok balık bekliyoruz. Bu sene son yılların en bol balığı var. Hem istavrit bol hem hamsi bol hem palamut bol. Vatandaşlarımız mevsimine göre balık yesin. Bu sene mesela eylülde palamut, ekimde lüfer, kasımda sarı kanat yesin. Mevsimine göre vatandaşlar balığı yerse tadına doyamaz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör