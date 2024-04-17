SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ’tasarruf paketi’ açıklaması

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasarrufla ilgili 15 maddelik tasarruf paketi getirilmesine ilişkin, "Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz. Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu" ifadelerini kullandı.

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