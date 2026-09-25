Türkiye’nin Turcorn hedefi belli oldu: 2030 için 100 milyar dolarlık hedef

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Terminal İstanbul: Ekosistem Buluşması" programında Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemine ilişkin hedeflerini açıkladı. Kacır, Atatürk Havalimanı Terminali'nin "Terminal İstanbul" markasıyla yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek bir girişimcilik merkezine dönüştürüleceğini belirtti
Programda AK Parti milletvekillerinin yanı sıra teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin paydaşları, girişimciler ve firma yetkilileri de yer aldı. Terminal İstanbul'da teknoloji girişimlerinin geliştirilmesi, girişimcilerin yatırımcılarla buluşturulması ve yenilikçi fikirlerin küresel pazarlara açılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.
TÜRKİYE'DE 13 BİNDEN FAZLA TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ BULUNUYOR
Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedeflediğini belirterek, son 23 yılda hayata geçirilen Ar-Ge ve inovasyon altyapısının bu alandaki çalışmaların temelini oluşturduğunu söyledi.
Türkiye'de 115 teknoparkta 13 binden fazla teknoloji girişiminin faaliyet gösterdiğini aktaran Kacır, bin 700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezinde de çok sayıda araştırmacı ve mühendisin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Kacır, "Bizler de Türkiye'den küresel ölçekte iddia sahibi teknoloji girişimlerinin doğmasını, büyümesini ve dünyaya açılmasını sağlayacak güçlü bir girişimcilik ekosistemi inşa etmeyi, daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye'nin anahtarı olarak görüyoruz." dedi.
Teknoloji ve girişimcilikte başarının temelinde nitelikli insan kaynağının bulunduğunu belirten Kacır, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus yapısına dikkat çekti. Her yıl yaklaşık 1 milyon gencin üniversitelerden mezun olarak yetenek havuzuna katıldığını ifade eden Kacır, Dene-Yap teknoloji atölyeleri, Sektör Kampüste, Milli Teknoloji Uzmanlık Programları ve Milli Teknoloji Atölyeleri gibi çalışmalarla gençlerin geleceğin yetkinlikleriyle buluşturulduğunu söyledi.
Kacır, 2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST ile milyonlarca gencin teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil edildiğini ve yarışmalarda ortaya çıkan yenilikçi fikirlerin girişimlere dönüşmesinin desteklendiğini kaydetti.
1091 GİRİŞİME 175 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
Bakan Kacır, girişimlerin farklı aşamalardaki finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli mekanizmaların hayata geçirildiğini belirtti.
Kacır, "Fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla bugüne dek 5,8 milyar liralık kamu kaynağını girişimlerimizin büyüme yolculuğuna yönlendirdik. Kamu kaynaklarımızın oluşturduğu kaldıraç etkisiyle 130 milyar liralık fon hacminin oluşmasını sağladık." ifadelerini kullandı.
Bu yatırım fonlarının desteğiyle 1091 teknoloji girişiminin bugüne kadar 175 milyar lira yatırım aldığını açıklayan Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.
Türkiye'nin 2019'a kadar unicorn şirketi bulunmayan bir ülke olduğunu belirten Kacır, bugün 8 unicorn, yani Turcorn bulunduğunu ifade etti.
Kacır, "Hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklardan doğması ve Turcorn'larımızın değerlemesinin 100 milyar doları aşması." dedi.
Girişimlerin küresel pazarlara açılmasını desteklemek amacıyla Turcorn 100 Programı'nın devreye alındığını belirten Kacır, Türkiye Tech Visa Programı ile de teknoloji profesyonellerinin Türkiye'ye kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Kacır, program kapsamında 5 bin 500'ü aşkın teknoloji profesyonelinin Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine dahil edildiğini ifade etti.
İSTANBUL'DA 4 BİN 100'Ü AŞKIN TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ
Kacır, İstanbul'un Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemindeki konumuna da dikkat çekti.
Bu yıl girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolarlık ilave kamu kaynağı aktarılması için harekete geçtiklerini belirten Kacır, İstanbul'da 22 TEKMER ile 19 teknoparkta faaliyet gösteren 4 bin 100'ü aşkın teknoloji girişimi bulunduğunu söyledi.
Kacır, "Asırlardır iki denizin ve iki kıtanın buluştuğu yerde Cihan Yüzüğü'nün pırlanta taşı gibi ışıldayan İstanbul; bugün de girişim sermayesi fonları, melek yatırım ağları, hızlandırma programları, girişim ofisleri, ortak çalışma alanları, 22 TEKMER'iyle 30 milyon metrekare büyüklüğünde 19 teknoparkta faaliyet gösteren 4 bin 100'ü aşkın teknoloji girişimi ile teknoloji ve girişimcilikte Türkiye'nin dünyaya açılan en parlak vitrini." dedi.
İstanbul'dan 7 Turcorn'un çıktığını belirten Kacır, şehrin teknoloji girişimciliği açısından sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımayı ve İstanbul'u dünyanın farklı bölgelerinden teknoloji girişimleri, yatırımcılar ve küresel yeteneklerin buluştuğu bir girişimcilik merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.
ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 200 BİN METREKARELİK TEKNOLOJİ ÜSSÜ
Terminal İstanbul projesinin Atatürk Havalimanı'na yeni bir misyon kazandırmak amacıyla başlatıldığını belirten Kacır, merkezin yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alanda faaliyet göstereceğini söyledi.
Kacır, "İşte bu anlayışla, Nuri Demirağ'ın Gök Şenlikleri'ne, milyonlarca yolcunun kavuşmalarına ve vedalaşmalarına, TEKNOFEST'lerle gençlerimizin teknoloji heyecanına ev sahipliği yapan bu mekana, Atatürk Havalimanı'na yeni bir misyon kazandırmak için 2 yıl önce harekete geçtik." diye konuştu.
Terminal İstanbul'un girişimcilik fabrikasına dönüştürüleceğini ifade eden Kacır, merkezde modern çalışma ofisleri, kuluçka merkezleri, hızlandırma ve mentörlük programları, ortak prototipleme ve üretim merkezleri ile Ar-Ge laboratuvarlarının bulunacağını belirtti.
Kacır, burada geliştirilecek fikirlerin üniversitelerin bilgi birikimi, sanayinin üretim kabiliyeti ve yatırımcıların sermayesiyle buluşturularak dünya pazarlarında karşılık bulan ürünlere ve küresel ölçekte rekabet eden teknoloji şirketlerine dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.
Dünyanın önde gelen Ar-Ge ve teknoloji şirketlerinin de Terminal İstanbul'da geleceğin teknolojilerine yönelik projeler hayata geçireceğini belirten Kacır, bu şirketlerin araştırma ve inovasyon faaliyetlerini girişimlerle stratejik ortaklıklar kurarak ilerleteceğini ifade etti.