Türkiye’nin Turcorn hedefi belli oldu: 2030 için 100 milyar dolarlık hedef

Programda AK Parti milletvekillerinin yanı sıra teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin paydaşları, girişimciler ve firma yetkilileri de yer aldı. Terminal İstanbul'da teknoloji girişimlerinin geliştirilmesi, girişimcilerin yatırımcılarla buluşturulması ve yenilikçi fikirlerin küresel pazarlara açılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

TÜRKİYE'DE 13 BİNDEN FAZLA TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ BULUNUYOR

Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedeflediğini belirterek, son 23 yılda hayata geçirilen Ar-Ge ve inovasyon altyapısının bu alandaki çalışmaların temelini oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'de 115 teknoparkta 13 binden fazla teknoloji girişiminin faaliyet gösterdiğini aktaran Kacır, bin 700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezinde de çok sayıda araştırmacı ve mühendisin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kacır, "Bizler de Türkiye'den küresel ölçekte iddia sahibi teknoloji girişimlerinin doğmasını, büyümesini ve dünyaya açılmasını sağlayacak güçlü bir girişimcilik ekosistemi inşa etmeyi, daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye'nin anahtarı olarak görüyoruz." dedi.

Teknoloji ve girişimcilikte başarının temelinde nitelikli insan kaynağının bulunduğunu belirten Kacır, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus yapısına dikkat çekti. Her yıl yaklaşık 1 milyon gencin üniversitelerden mezun olarak yetenek havuzuna katıldığını ifade eden Kacır, Dene-Yap teknoloji atölyeleri, Sektör Kampüste, Milli Teknoloji Uzmanlık Programları ve Milli Teknoloji Atölyeleri gibi çalışmalarla gençlerin geleceğin yetkinlikleriyle buluşturulduğunu söyledi.

Kacır, 2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST ile milyonlarca gencin teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil edildiğini ve yarışmalarda ortaya çıkan yenilikçi fikirlerin girişimlere dönüşmesinin desteklendiğini kaydetti.