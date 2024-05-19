Canlı Altın Fiyatları 19 Mayıs 2024 || Bugün yarım, çeyrek, Cumhuriyet, ons, 22 ayar bilezik, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son durum 19 Mayıs Pazar günü de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü bu kıymetli maden, ABD verisi sonrası yukarı yönlü hareketlendi. Bu sebeple serbest piyasalar ve Kapalı Çarşı verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, 2.499 TL'den, 22 ayar bilezik 2.273 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Mayıs 2024 Pazar Cumhuriyet, ons, yarım, çeyrek, ve gram altın fiyatları alış satış rakamları…