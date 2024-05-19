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Haberler Fotohaber Canlı Altın Fiyatları 19 Mayıs 2024 || Bugün yarım, çeyrek, Cumhuriyet, ons, 22 ayar bilezik, gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.05.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 15:50

Canlı Altın Fiyatları 19 Mayıs 2024 || Bugün yarım, çeyrek, Cumhuriyet, ons, 22 ayar bilezik, gram altın fiyatları ne kadar?

Gözde yatırım araçlarından olan altında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar canlı altın fiyatları alış satış rakamlarını yakından takip ediyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler "19 Mayıs Pazar bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Altının gram fiyatı bugün 2.499 TL'den işlem görüyor. Anlık değişen rakamlar için Kapalı Çarşı ve serbest piyasalar mercek altına alınmış durumda. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı Altın Fiyatları 19 Mayıs 2024 || Bugün yarım, çeyrek, Cumhuriyet, ons, 22 ayar bilezik, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son durum 19 Mayıs Pazar günü de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü bu kıymetli maden, ABD verisi sonrası yukarı yönlü hareketlendi. Bu sebeple serbest piyasalar ve Kapalı Çarşı verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, 2.499 TL'den, 22 ayar bilezik 2.273 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Mayıs 2024 Pazar Cumhuriyet, ons, yarım, çeyrek, ve gram altın fiyatları alış satış rakamları…

Canlı Altın Fiyatları 19 Mayıs 2024 || Bugün yarım, çeyrek, Cumhuriyet, ons, 22 ayar bilezik, gram altın fiyatları ne kadar?

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ (TL) 16.614,00

SATIŞ (TL) 16.865,00

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Canlı Altın Fiyatları 19 Mayıs 2024 || Bugün yarım, çeyrek, Cumhuriyet, ons, 22 ayar bilezik, gram altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ (TL) 16.652,00

SATIŞ (TL) 16.779,00

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Canlı Altın Fiyatları 19 Mayıs 2024 || Bugün yarım, çeyrek, Cumhuriyet, ons, 22 ayar bilezik, gram altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ (TL) 2.273,33

SATIŞ (TL) 2.398,37

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Canlı Altın Fiyatları 19 Mayıs 2024 || Bugün yarım, çeyrek, Cumhuriyet, ons, 22 ayar bilezik, gram altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 2.414,64

SATIŞ (TL) 2.415,38

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