Canlı Altın Fiyatları 19 Mayıs 2024 || Bugün yarım, çeyrek, Cumhuriyet, ons, 22 ayar bilezik, gram altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 19.05.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
15:50
Gözde yatırım araçlarından olan altında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar canlı altın fiyatları alış satış rakamlarını yakından takip ediyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler "19 Mayıs Pazar bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Altının gram fiyatı bugün 2.499 TL'den işlem görüyor. Anlık değişen rakamlar için Kapalı Çarşı ve serbest piyasalar mercek altına alınmış durumda. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?