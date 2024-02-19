Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
09:04
CANLI altın fiyatları 19 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında son durum, yatırımcısının odağında yerini aldı. Bugün piyasalarda yukarı yönlü esen rüzgarla gram altın 2 bin liradan test ediliyor. Güvenilir limanda haftanın ilk iş gününde alış-satış fiyatları kontrol edilmeye başladı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 19 Şubat 2024 canlı altın fiyatları…