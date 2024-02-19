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Haberler Fotohaber CANLI altın fiyatları 19 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 09:04

CANLI altın fiyatları 19 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında son durum, yatırımcısının odağında yerini aldı. Bugün piyasalarda yukarı yönlü esen rüzgarla gram altın 2 bin liradan test ediliyor. Güvenilir limanda haftanın ilk iş gününde alış-satış fiyatları kontrol edilmeye başladı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 19 Şubat 2024 canlı altın fiyatları

CANLI altın fiyatları 19 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları 19 Şubat Pazartesi günü alım satım yapmayı düşünenler tarafından yakinen merceğe alındı. Bugün gram altın fiyatı 2 bin lira seviyesinde yukarı yönlü ivme kaydediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Şubat altın alım satım fiyatları...

CANLI altın fiyatları 19 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.002,02

SATIŞ(TL) 2.002,30

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CANLI altın fiyatları 19 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.401,00
SATIŞ(TL) 3.494,00

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CANLI altın fiyatları 19 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.938,00

SATIŞ(TL) 13.948,00

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CANLI altın fiyatları 19 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.019,70
SATIŞ(USD) 2.020,20

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