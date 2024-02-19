CANLI altın fiyatları 19 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları 19 Şubat Pazartesi günü alım satım yapmayı düşünenler tarafından yakinen merceğe alındı. Bugün gram altın fiyatı 2 bin lira seviyesinde yukarı yönlü ivme kaydediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Şubat altın alım satım fiyatları...