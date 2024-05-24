Giriş Tarihi: 24.05.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
07:49
CANLI ALTIN FİYATLARI 24 MAYIS 2024 CUMA || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yönünü yukarı kırdı. Yatırımını bu değerli madenden tercih eden vatandaşlar piyasalarda yaşanan bu hareketlilik sonrası kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasını takip ediyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.413 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 24 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…