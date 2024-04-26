Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
10:30
CANLI ALTIN FİYATLARI 26 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 26 Nisan altın fiyatları için kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasını yakından takip ediyor. Bugün gram altın 2448 TL'den işlem görüyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 26 Nisan altın fiyatları alış-satış tablosu…