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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 26 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 10:30

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 26 Nisan altın fiyatları için kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasını yakından takip ediyor. Bugün gram altın 2448 TL'den işlem görüyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 26 Nisan altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları 26 Nisan günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Hafta başından itibaren yukarı yönlü bir frafik kaydeden gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.445,24

SATIŞ(TL) 2.445,60

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.064,00
SATIŞ(TL) 4.135,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.571,00
SATIŞ(TL) 16.821,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.335,73
SATIŞ(USD) 2.335,99

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