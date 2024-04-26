CANLI ALTIN FİYATLARI 26 NİSAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları 26 Nisan günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Hafta başından itibaren yukarı yönlü bir frafik kaydeden gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?