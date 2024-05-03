Canlı Altın Fiyatları 3 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları son durum 2 Mayıs Cuma günü için araştırılıyor. Ons değeri ve dolar kurundaki gelişmelerden etkilenen bu kıymetli maden, bir süredir aşağı yönlü ivme kaydediyor. Serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verileri yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı, 2.402 TL'den işlem görüyor. Fed kararı sonrası yaşanan hareketliliğin ardından İslam Memiş'ten kritik yorum geldi. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Mayıs 2024 Cuma Cumhuriyet, ons, yarım, çeyrek, ve gram altın fiyatları alış satış rakamları…