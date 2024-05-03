Canlı Altın Fiyatları 3 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
09:44
Canlı altın fiyatları alış satış rakamları haftanın son işlem gününde de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli limanı altında hareketlilik devam ediyor. Fed açıklamaları sonrası ibre aşağı dönerken "3 Mayıs Cuma bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasa rakamları yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı düşüş sürecek mi merak edilirken İslam Memiş, kritik rakamları açıkladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları ne kadar, düşüş sürecek mi?