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Haberler Fotohaber Canlı Altın Fiyatları 3 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:44

Canlı Altın Fiyatları 3 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Canlı altın fiyatları alış satış rakamları haftanın son işlem gününde de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli limanı altında hareketlilik devam ediyor. Fed açıklamaları sonrası ibre aşağı dönerken "3 Mayıs Cuma bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasa rakamları yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı düşüş sürecek mi merak edilirken İslam Memiş, kritik rakamları açıkladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları ne kadar, düşüş sürecek mi?

Canlı Altın Fiyatları 3 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları son durum 2 Mayıs Cuma günü için araştırılıyor. Ons değeri ve dolar kurundaki gelişmelerden etkilenen bu kıymetli maden, bir süredir aşağı yönlü ivme kaydediyor. Serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verileri yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı, 2.402 TL'den işlem görüyor. Fed kararı sonrası yaşanan hareketliliğin ardından İslam Memiş'ten kritik yorum geldi. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Mayıs 2024 Cuma Cumhuriyet, ons, yarım, çeyrek, ve gram altın fiyatları alış satış rakamları…

Canlı Altın Fiyatları 3 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ (TL) 16.081,00

SATIŞ (TL) 16.324,00

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Canlı Altın Fiyatları 3 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ (TL) 16.216,00

SATIŞ (TL) 16.420,00

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Canlı Altın Fiyatları 3 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ (TL) 2.211,98

SATIŞ (TL) 2.345,56

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Canlı Altın Fiyatları 3 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 2.306,59

SATIŞ (TL) 2.306,84

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