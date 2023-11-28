Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 11:49

KREDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ! 50.000 TL, 100.000 TL, 200.000 TL kredi çekmeye hazırlananlar dikkat! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları! Son dönemde kredi faiz oranlarında yaşanan değişiklik, ihtiyaç sahibi vatandaşların ilgisini de bu yöne doğru çekti. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası'nın yanı sıra pek çok özel bankada da kredi faiz oranları değişiklik gösteriyor. 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL'de değişkenlik gösteren krediler için ise 24 ila 120 ay arasında vadeli pek çok seçenek bulunuyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları ve en düşük faiz oranı veren bankalar;