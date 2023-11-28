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Haberler Galeri KREDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ! 50.000 TL, 100.000 TL, 200.000 TL kredi çekmeye hazırlananlar dikkat! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 11:49

KREDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ! 50.000 TL, 100.000 TL, 200.000 TL kredi çekmeye hazırlananlar dikkat! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları! Son dönemde kredi faiz oranlarında yaşanan değişiklik, ihtiyaç sahibi vatandaşların ilgisini de bu yöne doğru çekti. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası'nın yanı sıra pek çok özel bankada da kredi faiz oranları değişiklik gösteriyor. 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL'de değişkenlik gösteren krediler için ise 24 ila 120 ay arasında vadeli pek çok seçenek bulunuyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları ve en düşük faiz oranı veren bankalar;

KREDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ! 50.000 TL, 100.000 TL, 200.000 TL kredi çekmeye hazırlananlar dikkat! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Bankaların kredi faiz oranları değişti! Taşıt, Konut veya İhtiyaç kredisi çekmek isteyen on binlerce vatandaş güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle ihtiyaç kredileri daha düşük miktarlarda tercih edilirken, taşıt ve konut kredilerinde rakam artıyor. İşte 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri…

KREDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ! 50.000 TL, 100.000 TL, 200.000 TL kredi çekmeye hazırlananlar dikkat! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank ihtiyaç kredisi: %3,95

Vakıfbank konut kredisi faiz oranı: %3,59

Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranı: %4.06

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KREDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ! 50.000 TL, 100.000 TL, 200.000 TL kredi çekmeye hazırlananlar dikkat! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi faiz oranları

Bankaların kredi faiz oranları değişiklik gösterebiliyor. Halkbank'ın hızlı kredi faiz oranı yüzde 4,09'ken, maaşını Halkbank'tan alanlara özel kredi faiz oranı yüzde 3.89.

Özel sektör ve kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi ise yüzde 3.95.

Taşıt kredisi faiz oranları

Sıfır araçlarda faiz oranı yüzde 3.95 olarak belirlenirken, ikinci el araçlarda ise oran 4.

Halkbank Konut kredisi faiz oranları

Halkbank gayrimenkul konut kredisi faiz oranı yüzde 3.9. Hesaplı Evim Konut Kredisi ise yüzde 3.89

KREDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ! 50.000 TL, 100.000 TL, 200.000 TL kredi çekmeye hazırlananlar dikkat! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası tüketici kredisi faiz oranları miktara göre değişiklik gösteriyor. 50 bin TL'ye kadar olan dijital kredilerde miktar yüzde 4.14.

Taşıt kredisi faiz oranı

Ziraat bankası taşıt kredisi faiz oranı yüzde 3.84.

Konut kredisi faiz oranı

Ziraat bankası konut kredisi faiz oranı 500 bin TL'ye kadar yüzde 3.55,

500 bin – 2 milyon TL arası yüzde 3.75

KREDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ! 50.000 TL, 100.000 TL, 200.000 TL kredi çekmeye hazırlananlar dikkat! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

OVP KAPSAMINDA İLK KEZ EV ALACAKLARA DESTEK!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacaklara sağlanacak kredi desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açklamasında "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok" ifadelerini kullandı.

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