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Haberler Galeri SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yerel seçim sonuçları - CANLI
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:51

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yerel seçim sonuçları - CANLI

Türkiye, bugün sandık başına gidiyor. Yaklaşık 61 milyon seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için oylarını kullanmaya başladı. Sandıkların kapanması ve yayın yasağının sona ermesiyle birlikte seçim sonuçları heyecanla takip edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere İl il ve ilçe ilçe seçim sonuçları sabah.com.tr'den canlı ve anlık olarak anbean sizlere aktarılacak. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) gelecek seçim sonuçları 2024 son dakika açıklamasının hemen sonrasında yerel seçim sonuçları burada!

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yerel seçim sonuçları - CANLI

Her 5 yılda bir gerçekleştirilen Türkiye Yerel Seçimleri için bu yıl 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşiyor. Yaklaşık 61 milyon seçmen büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanlarını belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Yayın yasağının sona ermesinin hemen ardından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller ve ilçeler için seçim sonuçları sabah.com.tr'den anbean sizlere aktarılacak. Sabah'ın seçim sonuçları 2024 özel sayfası ile partilerin ve adayların oy oranlarını canlı olarak takip edin.

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA 2024 - CANLI VE ANLIK SABAH.COM.TR'DE

Yayın yasağı sona erdiğinde tüm iller ve ilçelerde oy oranlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yerel seçim sonuçları - CANLI

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: Murat Kurum

CHP: Ekrem İmamoğlu

İYİ Parti: Buğra Kavuncu

DEM Parti: Meral Danış Beştaş

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: Turgut Altınok

CHP: Mansur Yavaş

İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım

DEM Parti: Gültan Kışanak

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: Hamza Dağ

CHP: Cemil Tugay

İYİ Parti: Ümit Özlale

DEM Parti: Akın Birdal

Seçim sonuçları linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe adayların, partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

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SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yerel seçim sonuçları - CANLI

SEÇİM SONUÇLARI - 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI VE ANLIK

İl il seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İstanbul Seçim Sonuçları
Ankara Seçim Sonuçları
İzmir Seçim Sonuçları
Bursa Seçim Sonuçları
Antalya Seçim Sonuçları
Konya Seçim Sonuçları
Adana Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Gaziantep Seçim Sonuçları
Kocaeli Seçim Sonuçları
Mersin Seçim Sonuçları
Diyarbakır Seçim Sonuçları
Hatay Seçim Sonuçları
Manisa Seçim Sonuçları
Kayseri Seçim Sonuçları
Samsun Seçim Sonuçları
Balıkesir Seçim Sonuçları
Tekirdağ Seçim Sonuçları
Aydın Seçim Sonuçları
Van Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Seçim Sonuçları
Sakarya Seçim Sonuçları
Muğla Seçim Sonuçları
Denizli Seçim Sonuçları
Eskişehir Seçim Sonuçları
Mardin Seçim Sonuçları
Trabzon Seçim Sonuçları
Ordu Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları
Erzurum Seçim Sonuçları
Malatya Seçim Sonuçları
Sivas Seçim Sonuçları
Batman Seçim Sonuçları
Tokat Seçim Sonuçları
Adıyaman Seçim Sonuçları
Elazığ Seçim Sonuçları
Zonguldak Seçim Sonuçları
Kütahya Seçim Sonuçları
Osmaniye Seçim Sonuçları
Çanakkale Seçim Sonuçları
Şırnak Seçim Sonuçları
Çorum Seçim Sonuçları
Ağrı Seçim Sonuçları
Giresun Seçim Sonuçları
Isparta Seçim Sonuçları
Aksaray Seçim Sonuçları
Yozgat Seçim Sonuçları
Edirne Seçim Sonuçları
Düzce Seçim Sonuçları
Muş Seçim Sonuçları
Kastamonu Seçim Sonuçları
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Kırklareli Seçim Sonuçları
Niğde Seçim Sonuçları
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Siirt Seçim Sonuçları
Bolu Seçim Sonuçları
Nevşehir Seçim Sonuçları
Yalova Seçim Sonuçları
Bingöl Seçim Sonuçları
Kırıkkale Seçim Sonuçları
Hakkâri Seçim Sonuçları
Kars Seçim Sonuçları
Burdur Seçim Sonuçları
Karaman Seçim Sonuçları
Karabük Seçim Sonuçları
Kırşehir Seçim Sonuçları
Erzincan Seçim Sonuçları
Bilecik Seçim Sonuçları
Sinop Seçim Sonuçları
Iğdır Seçim Sonuçları
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Çankırı Seçim Sonuçları
Artvin Seçim Sonuçları
Kilis Seçim Sonuçları
Gümüşhane Seçim Sonuçları
Ardahan Seçim Sonuçları
Tunceli Seçim Sonuçları
Bayburt Seçim Sonuçları

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yerel seçim sonuçları - CANLI

Oy Kullanma Saatleri Kaçta Başlıyor ve Kaçta Bitiyor?

Oy verme saatleri güneşin doğuş ve batış saatleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Vatandaşların seçim sandıklarında oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak bu saatlere riayet etmeleri gerekir. Oy kullanma saatleri sona erdikten sonra sandık başına giden seçmenlerin oy kullanması mümkün olmayacaktır. YSK tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri'nde 32 il haricindeki illerde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ise oy kullanma saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yerel seçim sonuçları - CANLI

Seçmen Kağıdı Olmadan Oy Kullanılır Mı?

Vatandaşların oy kullanacağı seçim bölgesi, sandık numarası ve sıra numarası gibi bilgilerin yer aldığı seçmen bilgi kağıdı, oy verme sürecine dair kafa karışıklığı yaratan konular arasında yer alıyor. Bu noktada seçmen kağıdı zorunlu mu, değil mi diye tereddüt eden seçmenler Yüksek Seçim Kurulu'nun konuya dair açıklamalarını takip ediyor.

YSK'nın açıklamasına göre oy verme işlemi sırasında seçmen kağıdı zorunlu değildir. Sandık bilgileri e-Devlet, www.ysk.gov.tr ya da YSK çağrı merkezi (444 9 975) üzerinden öğrenilerek seçmenin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer aldığı resmi bir evrakla oy kullanmaya gidilebilir.

Geçici Kimlik Belgesi ile Oy Kullanılabilir Mi?

Doğum, kayıp, yenileme gibi sebeplerle yapılan kimlik kartı başvurularında, yeni evrak gelinceye dek kullanmak üzere geçici kimlik belgesi verilmektedir. Geçici kimlik belgesi, oy kullanma işleminde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yerine geçmektedir. Dolayısıyla bu evrakla oy kullanılabilir.

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