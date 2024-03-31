SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yerel seçim sonuçları - CANLI

Her 5 yılda bir gerçekleştirilen Türkiye Yerel Seçimleri için bu yıl 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşiyor. Yaklaşık 61 milyon seçmen büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanlarını belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Yayın yasağının sona ermesinin hemen ardından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller ve ilçeler için seçim sonuçları sabah.com.tr'den anbean sizlere aktarılacak. Sabah'ın seçim sonuçları 2024 özel sayfası ile partilerin ve adayların oy oranlarını canlı olarak takip edin.

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA 2024 - CANLI VE ANLIK SABAH.COM.TR'DE

Yayın yasağı sona erdiğinde tüm iller ve ilçelerde oy oranlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.