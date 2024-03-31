SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yerel seçim sonuçları - CANLI

Oy Kullanma Saatleri Kaçta Başlıyor ve Kaçta Bitiyor?
Oy verme saatleri güneşin doğuş ve batış saatleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Vatandaşların seçim sandıklarında oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak bu saatlere riayet etmeleri gerekir. Oy kullanma saatleri sona erdikten sonra sandık başına giden seçmenlerin oy kullanması mümkün olmayacaktır. YSK tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri'nde 32 il haricindeki illerde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ise oy kullanma saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.