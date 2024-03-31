Trabzon seçim sonuçları! YSK Trabzon yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
13:22
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bünyesinde yürütülen yerel seçim 31 Mart Pazar günü gerçekleşiyor. Belirtilen saatler içerisinde oylarını kullanan vatandaşlar daha sonra seçim sonucu ekranlarına yönelecek. İl il araştırılan canlı oy oranları Trabzon'da seçimi kim kazandı sorusu için de takip edilecek. Trabzon seçim sonuçları araştırmasıyla ekranlara yönelecek seçmen, sabah.com.tr üzerinden verilere ulaşacak. İşte, Trabzon yerel seçim sonuçları 2024 sayfası…