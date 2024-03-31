Trabzon seçim sonuçları! YSK Trabzon yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Trabzon seçim sonuçları canlı oy oranları ile takip edilecek. AK Parti, CHP, İYİ Parti gibi siyasi partilerden çıkan adaylar tek tek değerlendirmeye alınacak. Öte yandan parti bazında alınan oylar da belediye meclis üyeleri için önemli olacak. YSK tarafından kaldırılacak yasakla birlikte veriler ekrana düşecek. İşte, 2024 Trabzon yerel seçim sonuçları ekranı…

TRABZON SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri Türkiye; büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile muhtarlarını seçecek. Canlı ve anlık takip için Trabzon Yerel Seçim Sonuçları sayfasına haberin detay kısmından ulaşabilirsiniz.