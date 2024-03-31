Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Trabzon seçim sonuçları! YSK Trabzon yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:22

Trabzon seçim sonuçları! YSK Trabzon yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bünyesinde yürütülen yerel seçim 31 Mart Pazar günü gerçekleşiyor. Belirtilen saatler içerisinde oylarını kullanan vatandaşlar daha sonra seçim sonucu ekranlarına yönelecek. İl il araştırılan canlı oy oranları Trabzon'da seçimi kim kazandı sorusu için de takip edilecek. Trabzon seçim sonuçları araştırmasıyla ekranlara yönelecek seçmen, sabah.com.tr üzerinden verilere ulaşacak. İşte, Trabzon yerel seçim sonuçları 2024 sayfası…

Trabzon seçim sonuçları! YSK Trabzon yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Trabzon seçim sonuçları canlı oy oranları ile takip edilecek. AK Parti, CHP, İYİ Parti gibi siyasi partilerden çıkan adaylar tek tek değerlendirmeye alınacak. Öte yandan parti bazında alınan oylar da belediye meclis üyeleri için önemli olacak. YSK tarafından kaldırılacak yasakla birlikte veriler ekrana düşecek. İşte, 2024 Trabzon yerel seçim sonuçları ekranı…

TRABZON SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri Türkiye; büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile muhtarlarını seçecek. Canlı ve anlık takip için Trabzon Yerel Seçim Sonuçları sayfasına haberin detay kısmından ulaşabilirsiniz.

Trabzon seçim sonuçları! YSK Trabzon yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Ahmet Metin Genç

CHP: Hasan Süha Saral

İYİ Parti: Muhammet Erkan

DEM Parti: Bedriye Zırığ

Yeniden Refah Partisi: Lokman Öztürk

Trabzon Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trabzon seçim sonuçları! YSK Trabzon yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TRABZON SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Trabzon'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Akçaabat Seçim Sonuçları

Araklı Seçim Sonuçları

Arsin Seçim Sonuçları

Beşikdüzü Seçim Sonuçları

Çarşıbaşı Seçim Sonuçları

Çaykara Seçim Sonuçları

Dernekpazarı Seçim Sonuçları

Düzköy Seçim Sonuçları

Hayrat Seçim Sonuçları

Köprübaşı Seçim Sonuçları

Maçka Seçim Sonuçları

Of Seçim Sonuçları

Ortahisar Seçim Sonuçları

Sürmene Seçim Sonuçları

Şalpazarı Seçim Sonuçları

Tonya Seçim Sonuçları

Vakfıkebir Seçim Sonuçları

Yomra Seçim Sonuçları

Trabzon seçim sonuçları! YSK Trabzon yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Ahmet Metin Genç, CHP Hasan Süha Saral, İYİ Parti Muhammet Erkan, Yeniden Refah Partisi Muhammet Erkan ve DEM Parti ise Bedriye Zırığ ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Trabzon seçim sonuçları! YSK Trabzon yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLİR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Türkiye Mahalli İdareler Seçimlerinde İl ve Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Belediye Meclisi Üyeleri, İlçe Belediye Başkanı, İlçe Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlar seçilecek.

Belediye başkanları ve muhtarlar en çok oyu alma kıstasına göre belirlenecek. İl ve ilçe belediye meclis üyeleri ise siyasi partilerin aldıkları oy bazında belirlenecek.

SON DAKİKA