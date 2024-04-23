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Gelinim Mutfakta 23 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu
Giriş Tarihi: 23.04.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
13:31
Gelinim Mutfakta 23 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu
Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 'da kıyasıya rekabet hız kesmeden devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayımlanan formatın ikinci gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin araştırılıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri sonucu heyecanla takip ediyor. Peki, 23 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…