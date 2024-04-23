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Haberler Keşfet Gelinim Mutfakta 23 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu
Giriş Tarihi: 23.04.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 13:31

Gelinim Mutfakta 23 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 'da kıyasıya rekabet hız kesmeden devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayımlanan formatın ikinci gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin araştırılıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri sonucu heyecanla takip ediyor. Peki, 23 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…

Gelinim Mutfakta 23 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu

Günün birincisi olan isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. En yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olacak. Yeşim, Burçin, Seda ve Damla arasındaki birincilik yarışı kızıştı. Peki, 23 Nisan Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta 23 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu

GELİNİM MUTFAKTA 23 NİSAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

Haftanın final gününe bir gün kala günün en yüksek puanını alan geline çeyrek altın verilecek.

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Gelinim Mutfakta 23 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 23 Nisan tarihli bölümünde çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta 23 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu

GELİNİM MUTFAKTA 23 NİSAN 2024 PUAN DURUMU

YEŞİM
BURÇİN
SEDA
DAMLA

Gelinim Mutfakta 23 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

22 Nisan puan durumu ile çeyrek altını kazanan gelin kura ile belirlendi.

Burçin ve Yeşim arasında gerçekleşen kura sonucunda çeyrek altını kazanan isim BURÇİN oldu.

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