Gelinim Mutfakta 23 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu

Günün birincisi olan isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. En yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olacak. Yeşim, Burçin, Seda ve Damla arasındaki birincilik yarışı kızıştı. Peki, 23 Nisan Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...