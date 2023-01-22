Emekli ve memur maaş farkı ödemeleri milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Memur ve emekli maaşı zam oranı 2023 yılının Ocak-Haziran dönemi için yüzde 30 oranında açıklandı. Böylece en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olurken en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 TL'ye yükseldi. Memurların zamlarından doğan farkın bir kısmı hesaplara yatırıldı. Henüz aylıklarını alamayan binlerce vatandaş ise "Memur ve SSK Bağkur emekli maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 2023 Emekli Sandığı SSK Bağkur emekli ve memur maaş zam farkı ödemeleri son durum.