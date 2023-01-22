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Haberler Keşfet ZAM FARKLARI ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli ve memur maaşları yattı mı, 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 11:34

ZAM FARKLARI ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli ve memur maaşları yattı mı, 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek?

Emekli ve memur maaşı zam farkı ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Memur ve emekli maaşı zam oranı enflasyon rakamları yanı sıra refah payı eklenerek yüzde 30 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda zamlı maaşlarını almak için gün sayan milyonlarca vatandaş, "2023 15 günlük zam farkı yattı mı, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli ve memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Konu ile ilgili açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. İşte, memur ve emekli maaş farkı ödemeleri tarihleri ile ilgili son gelişmeler.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Yüzde 30 zam yapılmıştı! Memur ve emekli maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman ödenecek?

Emekli ve memur maaş farkı ödemeleri milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Memur ve emekli maaşı zam oranı 2023 yılının Ocak-Haziran dönemi için yüzde 30 oranında açıklandı. Böylece en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olurken en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 TL'ye yükseldi. Memurların zamlarından doğan farkın bir kısmı hesaplara yatırıldı. Henüz aylıklarını alamayan binlerce vatandaş ise "Memur ve SSK Bağkur emekli maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 2023 Emekli Sandığı SSK Bağkur emekli ve memur maaş zam farkı ödemeleri son durum.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Yüzde 30 zam yapılmıştı! Memur ve emekli maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman ödenecek?

MEMUR VE EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur ve emekli zam farkı ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada farkların birkaç günlük gecikmeyle hesaplara yatırılacağını belirten Elitaş, şunları kaydetti:

''Kamu kurumlarında görev alan memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldı. Ancak yeni yılda toplam zam oranı %30 olarak belirlenmişti. Kalan yüzde 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplara yatırılacak.''

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Maaş farkları ne zaman yatacak? Yüzde 30 zam yapılmıştı! Memur ve emekli maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman ödenecek?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığından aylık alan emeklilere ödemeler, her ayın 1 ile 5'i arasında gerçekleştiriliyor.

SSK emeklilerinin maaşları ise her ayın 17'si ile 26'sında arasında TC kimlik numaralarının son rakamına göre gerçekleştiriliyor.

Bağ-Kur öemeklilerinin maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara aktarılıyor.

%30'luk zam sonrası maaş farklarının SSK ve Bağ-Kur ödemelerine yetişmesi bekleniyor.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Yüzde 30 zam yapılmıştı! Memur ve emekli maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman ödenecek?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Yüzde 30 zam yapılmıştı! Memur ve emekli maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman ödenecek?

BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

Maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe denk gelen hak sahiplerinin ödemeleri Cuma, Pazar gününe denk gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi yapılıyor.

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