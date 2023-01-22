Emekli ve memur maaşı zam farkı ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Memur ve emekli maaşı zam oranı enflasyon rakamları yanı sıra refah payı eklenerek yüzde 30 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda zamlı maaşlarını almak için gün sayan milyonlarca vatandaş, "2023 15 günlük zam farkı yattı mı, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli ve memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Konu ile ilgili açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. İşte, memur ve emekli maaş farkı ödemeleri tarihleri ile ilgili son gelişmeler.