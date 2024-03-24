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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 24.03.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
10:07
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi sayılı günler kaldı. İŞKUR üzerinden alınan başvurularda 8 bin sürekli işçi adayı, tarihe odaklanmış durumda. Personel alımı branş dağılımı ve kontenjan bilgisinde temizlik ve güvenlik görevlisi gibi meslek grupları yer aldı. İŞKUR kura çekimi canlı yayın ekranı başında yerlerini almaya hazırlanan adayların kura tarihi belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nereden öğrenilir? İşte detaylar...