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Haberler Keşfet Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 24.03.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 10:07

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi sayılı günler kaldı. İŞKUR üzerinden alınan başvurularda 8 bin sürekli işçi adayı, tarihe odaklanmış durumda. Personel alımı branş dağılımı ve kontenjan bilgisinde temizlik ve güvenlik görevlisi gibi meslek grupları yer aldı. İŞKUR kura çekimi canlı yayın ekranı başında yerlerini almaya hazırlanan adayların kura tarihi belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nereden öğrenilir? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunda 8 bin sürekli işçi adayı bekliyor. İŞKUR üzerinden gerçekleşen başvuru işlemleri ardından kura günü belli oldu. Adaylar, o tarihte ekran başında olacak. Bu noktada Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama işlemlerine dönülüyor. İşte, tüm ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM!

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımında devam eden atamalar nedeniyle kura tarihi ertelenen 8 bin sürekli işçi alımı için yeni tarih açıklandı.

Buna göre Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

MÜLAKAT YOK!

Konuyla ilgii açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu sözleri kaydetti:

"İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinden noter huzurunda ve Youtube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız."

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3-4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek kura çekimi ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi beklenecek.

İsim listesinin siteme ne zaman işleneceği yönünde kesin bir açıklama olmamakla birlikte 4 Nisan günü akşamında adayların sonuçlarını sistem üzerinde de sorgulaması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

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