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Uykusundan çat sesiyle uyanan adam hastanelik oldu: Cinsel organı 2 yerinden kırıldı!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
10:58
Uykusundan çat sesiyle uyanan adam hastanelik oldu: Cinsel organı 2 yerinden kırıldı!
Bir tıp dergisinde kayda geçen vaka, tüm dünyada şaşkınlığa neden oldu. Doktorlar, kendilerine başvuran adamın, uykusu esnasında ettiği harekette penis kırılması yaşadığını bildirdi. "Bu nasıl olabilir?" sorusunun cevabı ise oldukça ilginç. İşte detaylar…