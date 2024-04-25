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Haberler Keşfet Uykusundan çat sesiyle uyanan adam hastanelik oldu: Cinsel organı 2 yerinden kırıldı!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 10:58

Uykusundan çat sesiyle uyanan adam hastanelik oldu: Cinsel organı 2 yerinden kırıldı!

Bir tıp dergisinde kayda geçen vaka, tüm dünyada şaşkınlığa neden oldu. Doktorlar, kendilerine başvuran adamın, uykusu esnasında ettiği harekette penis kırılması yaşadığını bildirdi. "Bu nasıl olabilir?" sorusunun cevabı ise oldukça ilginç. İşte detaylar…

Uykusundan çat sesiyle uyanan adam hastanelik oldu: Cinsel organı 2 yerinden kırıldı!

Bir tıp dergisinde yer alan olayda, 27 yaşındaki adamın dayanılmaz acılar yaşadığı için başvurduğu hastanede gerçek ortaya çıktı.

Uykusundan çat sesiyle uyanan adam hastanelik oldu: Cinsel organı 2 yerinden kırıldı!

Yaşananlara göre, adamın uykusu sırasında dönerken bir "çıt" sesi duymuştu. Uykusu esnasında "dönme hareketi" kırılmaya neden olarak büyük bir acıya sebebiyet vermişti.

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Uykusundan çat sesiyle uyanan adam hastanelik oldu: Cinsel organı 2 yerinden kırıldı!

Tunuslu adam, herhangi bir tıbbi yardım almadan önce 36 saat boyunca bu sıkıntıya katlanmak zorunda kaldı. Kairouan'daki İbn El Jazzar Hastanesindeki doktorlar ona, bu kırığın göstergesi olan "deformite" teşhisi koydu.

Uykusundan çat sesiyle uyanan adam hastanelik oldu: Cinsel organı 2 yerinden kırıldı!

Acı verici yaralanmanın ardından adam, her iki yırtığın onarılması için ameliyata alındı. Tıp uzmanları, peniste kemik olmamasına rağmen vücut kısmının keskin, künt travma nedeniyle "kırılabileceğini" bildirdi.

Uykusundan çat sesiyle uyanan adam hastanelik oldu: Cinsel organı 2 yerinden kırıldı!

Tipik olarak böyle bir kaza meydana geldiğinde bir çıtlama sesi duyulur ve şişme, morarma semptomları ortaya çıkar.

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