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Haberler Keşfet Yalnızca Türkçe'ye hakim olanlar testi geçebiliyor! Bu kelimelerin hangi dilden dilimize geçtiğini bulabilecek misin?
Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 14:14

Yalnızca Türkçe'ye hakim olanlar testi geçebiliyor! Bu kelimelerin hangi dilden dilimize geçtiğini bulabilecek misin?

Günlük hayatta konuşurken kullandığımız bazı kelimelerin kökeninin hangi dilden geldiğini biliyor musunuz? Birçok kişi bu testte yer alan soruları doğru yanıtlayamıyor. Ancak Türkçe'ye hakim olanlar soruları görür görmez doğru yanıt veriyor. İşte kullanmaya alıştığımız ancak kökeni başka dillere dayanan kelimeler...

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