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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gümbür gümbür geliyor! Havva Öztel stüdyoya girdi güzel sesi kızını gölgede bıraktı!
Giriş Tarihi: 23.03.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 10:42

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gümbür gümbür geliyor! Havva Öztel stüdyoya girdi güzel sesi kızını gölgede bıraktı!

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel şarkıcı mı oluyor? Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar annesi Havva Öztel de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Daha önce Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile düet yapacağını açıklaması üzerine gözler genç anneye çevrilmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel daha önce sosyal medyada seslendirdiği şarkılar ile dikkat çekmiş ve 'Kızının tahtına göz dikti' dedirtmişti... Son olarak Havva Öztel'in ünlü sanatçı Bergen'in anısına hazırlanan saygı albümünde şarkı söylemeye hazırlandığı haberleri oldukça ses getirmişti. Havva Öztel son paylaşımı ile adeta 'gümbür gümbür geliyorum' dedi. Stüdyoya giren Havva Öztel söylediği şarkı ile sosyal medyayı salladı. İşte Havva Öztel'in kızı Aleyna Tilki'nin sesini gölgede bırakan performansı...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel gümbür gümbür geliyor! Havva Öztel stüdyoya girdi güzel sesi kızını gölgede bıraktı!

Sosyal medyadaki pozlarıyla kızı Aleyna Tilki'yi gölgede bırakan Havva Öztel, sesi ile de kızına rakip olacak.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel gümbür gümbür geliyor! Havva Öztel stüdyoya girdi güzel sesi kızını gölgede bıraktı!

21 yaşındaki sevilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin en az kendisi kadar ilgi gören annesi Havva Öztel de adım adım şarkıcılığa soyunuyor.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel gümbür gümbür geliyor! Havva Öztel stüdyoya girdi güzel sesi kızını gölgede bıraktı!

Sosyal medyada verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkartan 44 yaşındaki Havva Öztel, 'Bergen'e Saygı' albümünün ikinci serisinde şarkı söylemeye hazırlandığı haberleri oldukça ses getirmişti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel gümbür gümbür geliyor! Havva Öztel stüdyoya girdi güzel sesi kızını gölgede bıraktı!

Herhangi bir müzik kariyeri olmayan ancak uzun yıllardır bir şarkı söyleme hayali olan Öztel'in birçok ünlü ismin de yer alacağı albümde şarkı söyleyecek olması müzikseverleri kızdırmıştı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel gümbür gümbür geliyor! Havva Öztel stüdyoya girdi güzel sesi kızını gölgede bıraktı!

Sosyal medyada Öztel'e özgüveninden dolayı sert eleştiriler gelirken "Saygı albümünde büyük saygısızlık" , "Albümün adı Bergen'e saygısızlık albümü olsun" "Saygı buysa saygısızlığı düşünemedim", "Kızına dublör olacak galiba" yorumları yapılmıştı.

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