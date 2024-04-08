Aslı Bekiroğlu’nun hızına yetişilmiyor! Bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı?

Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Sahte Balayı gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla başı derde girmişti. Can Koçkan ile müstehcen pozları ifşa olan Aslı Bekiroğlu, uzun süre gündemden düşmemişti. Aşk defteri oldukça kabarık olan Aslı Bekiroğlu' nun hızına yetişebilene aşk oldun. Bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Geçmişte Can Koçkan, Çağrı Telkıvıran, DJ Tayfun Karaduman ve Sinan Sicimoğlu aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, şimdi de ünlü fenomen ile birlikte... Posta'da yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe el ele katılan ünlü çift, aşklarını herkese ilan etti. Aslı Bekiroğlu, bu kez kendisi gibi hem oyuncu hem de sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker ile birliktelik yaşıyor. Öte yandan Bekiroğlu özel hayatı kadar kariyeriyle de son günlerde gündem olmuştu. Barış Akarsu'nun ölümüne ilişkin verdiği yanıtla tepki toplayan Aslı Bekiroğlu, şarkıcının hayatının anlatıldığı filmin kadrosundan ayrıldığını açıklamıştı. Sosyal medyada insanlar sizleri tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, yargılıyorlar ama bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten herkesin bir noktada iyi kalpliliğe ve nezakete ihtiyacı olabilir. Bundan sonra bunun kimsenin başına gelmemesi için ne yapabiliriz, birbirimize nasıl destek oluruz, nasıl beraber oluruz bunları konuşmamız lazım. Ben burada başkalarının başına gelmesin diye umut olarak duruyorum.' Hatıldığı bir ödül töreninin ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, kendisine yöneltilen 'Barış beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?' sorusuna 'Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim' yanıt vermişti. Bekiroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Bunun üzerinde yapım şirketi yaptığı açıklamada filmin zarar görmemesi için Bekiroğlu'yla çalışmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı. Bekiroğlu, da sosyal medya hesabından şu ifadelere yer vermişti: 'Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum' Öte yandan 'Konuşanlar' programında çıplak fotoğraf açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, 'kötü hikaye' olarak adlandırdığı olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bekiroğlu, 'Buraya gelmeden arkadaşımla konuştuk, kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye. Arkadaşımda dedi yazsınlar internete Aslı Bekiroğlu diye orada her şey çıkıyor' ifadeleriyle dikkat çekmişti. Sevgilisi ile uygunsuz görüntülerinin ifşası ile dalga geçen Aslı Bekiroğlu'na cevap veren Hasan Can Kaya, 'Çok karaktersiz bir şey söyleyeceğim. Sen gelmeden internete yazdık, baktık ilgiyle izledik' sözleriyle büyük yankı uyandırmıştı. Ardından Hasan Can Kaya da, 'Bunları yayınlayabilir miyiz Aslıcım' demişti. Aslı Bekiroğlu ise 'Yayınla ya neler yayınlandı. Bunlar koyar mı be' diyerek herkesi güldürmüştü. Siber zorbalığa maruz kalarak sevgilisi Can Koçkan ile özel fotoğrafları sızan Aslı Bekiroğlu, ifşanın ardından zor günler geçirmişti. Fotoğraflarının sosyal medyaya sızmasının ardından oldukça zor zamanlar yaşayan Bekiroğlu, sessizliğini bozmuştu. 'Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü tanımadığım onlarca insandan çok destek aldım. Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı.