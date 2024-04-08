Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aslı Bekiroğlu'nun hızına yetişilmiyor! Bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 13:05

Aslı Bekiroğlu'nun hızına yetişilmiyor! Bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı?

Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Sahte Balayı gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu, bir dönem çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla gündeme gelmişti. Geçmişte Can Koçkan, Çağrı Telkıvıran, DJ Tayfun Karaduman ve Sinan Sicimoğlu aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, bu kez ünlü fenomen ile birlikte…

Aslı Bekiroğlu’nun hızına yetişilmiyor! Bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı?

Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Sahte Balayı gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla başı derde girmişti. Can Koçkan ile müstehcen pozları ifşa olan Aslı Bekiroğlu, uzun süre gündemden düşmemişti.

Aslı Bekiroğlu’nun hızına yetişilmiyor! Bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı?

Aşk defteri oldukça kabarık olan Aslı Bekiroğlu' nun hızına yetişebilene aşk oldun. Bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aslı Bekiroğlu’nun hızına yetişilmiyor! Bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı?

Geçmişte Can Koçkan, Çağrı Telkıvıran, DJ Tayfun Karaduman ve Sinan Sicimoğlu aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, şimdi de ünlü fenomen ile birlikte...

Aslı Bekiroğlu’nun hızına yetişilmiyor! Bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı?

Posta'da yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe el ele katılan ünlü çift, aşklarını herkese ilan etti.

Aslı Bekiroğlu’nun hızına yetişilmiyor! Bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı?

Aslı Bekiroğlu, bu kez kendisi gibi hem oyuncu hem de sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker ile birliktelik yaşıyor.

SON DAKİKA