Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:45
Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
09:47
Demet Şener'in kızı İrem Kutluay boyunu babasından almış... Annesinin tahtına aday gösterilen İrem Kutluay tenis tutkunu çıktı!
İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener aşk paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in çocuklarıyla paylaşımları büyük ilgi görüyor. Demet Şener ile İbrahim Kutlay'ın kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oluyor. Demet Şener'in 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay ile 13 yaşındaki oğlu Ömer, annelerinin boyunu geçti. Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay babası gibi basketbol ile ilgilenirken kızı İrem Kutluay tenis oynuyor. Spora düşkünlükleri küçük yaşlarda başlayan İrem Kutluay ve Ömer Kutluay şimdiden lisanslı birer sporcu. Babasının izinden giden Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay...