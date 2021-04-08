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Haberler Galeri Deniz Seki mini elbisesi ile balkon pozu verdi: Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 11:42

mini elbisesi ile verdi: Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın...

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Mini elbisesi ile veren Deniz Seki sosyal medyayı yaktı geçti. Değişimi ile gündemden düşmeyen Deniz Seki balkon pozu ile "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" dedi. Deniz Seki geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili çıkan iddialarına da göndermede bulundu ve "Farkındaysanız duvarlarda bir yamulma yok" notunu düştü. İşte ...

Deniz Seki mini elbisesi ile balkon pozu verdi: Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın...

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu.

Deniz Seki mini elbisesi ile balkon pozu verdi: Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın...

Fazla kilolarından kurtulan ardı ardına verdiği cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Deniz Seki mini elbisesi ile balkon pozu verdi: Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın...

Geçtiğimiz haftalarda bornozlu pozu ile çok konuşulan 'den şimdi de geldi.

Deniz Seki mini elbisesi ile balkon pozu verdi: Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın...

Mini elbisesi ile veren sosyal medyayı yaktı geçti.

Deniz Seki mini elbisesi ile balkon pozu verdi: Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın...

İşte 'nin minili ...

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