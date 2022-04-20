Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:23

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi! Mari Mar ve Rosalinda’nın yıldızı Thalia pozlarıyla dudak uçuklattı!

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizilerden Mari Mar ve Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son hali görenleri şoke ediyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Mari Mar ve Rosalinda'nın güzel yıldızı olarak hafızalara kazınan Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan dünyaca ünlü yıldız Thalia adeta yıllara meydan okuyor. İşte Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın yıllar içindeki değişimi…