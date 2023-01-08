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Haberler Galeri Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz kamaştırdı! Fit haliyle dikkatleri üzerine topladı
Giriş Tarihi: 08.01.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 07:07

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz kamaştırdı! Fit haliyle dikkatleri üzerine topladı

Güzel oyuncu Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra Çilingiroğlu bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Bir süredir kalbi boş olan Zehra ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Görenler 'Zehra iğne ipliğe döndü' diyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, görenleri kendine hayran bıraktırıyor…

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz kamaştırdı! Fit haliyle dikkatleri üzerine topladı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz kamaştırdı! Fit haliyle dikkatleri üzerine topladı

Tek başına geldiği alışveriş merkezinde iki saate yakın turlayarak yeni sezon ürünleri inceleyen Çilingiroğlu, karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz kamaştırdı! Fit haliyle dikkatleri üzerine topladı

Spor tarzı ile alışveriş turuna çıkan Zehra Çilingiroğlu soruları yanıtsız bırakırken, muhabirlere teşekkür etti.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz kamaştırdı! Fit haliyle dikkatleri üzerine topladı

İşte Zehra Çilingiroğlu'nun spor şıklığı...

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla göz kamaştırdı! Fit haliyle dikkatleri üzerine topladı

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra ile bu düğün karesini "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah" notuyla paylaşmıştı.

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