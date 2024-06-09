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Haberler Galeri Son Dakika Magazin Haberleri: Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! İşte nikahtan ilk kareler!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 19:57 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 19:57

Son Dakika Magazin Haberleri: Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! İşte nikahtan ilk kareler!

Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü oyuncu Merve Dizdar, bir süredir Cihan Ayger ile birlikte! Merve Dizdar ve Cihan Ayger, bugün dünyaevine girdi. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, bugün düzenlenen nikahla birlikte hayatlarını birleştirdi. Ünlü çiftin nikahına ünlü isimler de katıldı. İşte Merve Dizdar ve Cihan Ayger'in nikahından kareler!

Son Dakika Magazin Haberleri: Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! İşte nikahtan ilk kareler!

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlü isimlerin arasında yer alıyor.

Son Dakika Magazin Haberleri: Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! İşte nikahtan ilk kareler!

Ünlü oyuncu 2021 yılında Gürhan Altundaşar'dan boşanan Merve Dizdar, aradığı mutluluğu Cihan Ayger'de buldu.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! İşte nikahtan ilk kareler!

Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ünlü çift, bugün muradına erdi.

Son Dakika Magazin Haberleri: Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! İşte nikahtan ilk kareler!

Ünlü çift, bugün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde evlendi. Birçok ünlü isim de Dizdar'ı bu törende yalnız bırakmadı.

Son Dakika Magazin Haberleri: Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! İşte nikahtan ilk kareler!

İşte nikahtan ilk kareler!

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