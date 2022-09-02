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Haberler Galeri Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan hangi ünlü şarkıcının dayısı biliyor musunuz? Duyanlar şaşkın
Giriş Tarihi: 02.09.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 07:15

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan hangi ünlü şarkıcının dayısı biliyor musunuz? Duyanlar şaşkın

Yeşilçam filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan. Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınandı. Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu. Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik... İşte akraba ünlüler...

Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan hangi ünlü şarkıcının dayısı biliyor musunuz? Duyanlar şaşkın

Kariyeri boyunca 400'den fazla yapımda rol alan usta oyuncu Nubar Terziyan hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer Nubar Terziyan'ın yeğeni de çok ünlüymüş.

Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan hangi ünlü şarkıcının dayısı biliyor musunuz? Duyanlar şaşkın

Yeşilçam filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan.

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Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan hangi ünlü şarkıcının dayısı biliyor musunuz? Duyanlar şaşkın

Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınandı.

Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan hangi ünlü şarkıcının dayısı biliyor musunuz? Duyanlar şaşkın

Usta oyuncu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı. 1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan hangi ünlü şarkıcının dayısı biliyor musunuz? Duyanlar şaşkın

Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu.

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