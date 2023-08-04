Giriş Tarihi: 04.08.2023 23:45 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 23:45

Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Konferans ve Şampiyonlar Ligi eleme maçlarından bazıları S Sport Plus, bazıları Spor Smart bazıları da TV8,5 ekranlarında yayınlandı. Bu da sporseverlerde kafa karışıklığına yol açtı. Öte yandan yeni transferler Zajc ve Mert Müldür kadroya katıldı ve sarı lacivertliler UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Maç hakkında sporseverler Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta sorularını yöneltiyor. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte konu hakkında detaylar