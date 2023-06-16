100 il teklifine yeşil ışık! Yol haritası belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle söylediği "100 il, bin ilçe" teklifi karşılık buldu. Cumhur İttifakı'nın masaya yatıracağı öneri için izlenecek yol haritası belli oldu. Öte yandan, bir ilçenin il olabilmesi için nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergenin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? İşte detaylar...