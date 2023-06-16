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Haberler Yaşam 100 il teklifine yeşil ışık! Yol haritası belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler
Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:33

100 il teklifine yeşil ışık! Yol haritası belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle söylediği "100 il, bin ilçe" teklifi karşılık buldu. Cumhur İttifakı'nın masaya yatıracağı öneri için izlenecek yol haritası belli oldu. Öte yandan, bir ilçenin il olabilmesi için nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergenin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? İşte detaylar...

BETÜL USTA
100 il teklifine yeşil ışık! Yol haritası belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle daha önce de "100 il, bin ilçe" teklifinde bulunmuştu. Bu açıklama AK Parti tarafından anlamlı bulunmuştu.

100 il teklifine yeşil ışık! Yol haritası belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler

Edinilen bilgilere göre Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerinde bu konuyu gündeme alırlarsa; Cumhur İttifakı'nın bu konuyu masaya yatırabileceği değerlendirmesi yapıldı.

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100 il teklifine yeşil ışık! Yol haritası belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler

Hatta il ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılması daha uygun olarak konuşuluyor.

100 il teklifine yeşil ışık! Yol haritası belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler

SÜREÇ SEÇİM SONRASINA BIRAKILMIŞTI

'Yerel Yönetimler Yasası'nı ele alırken, AK Parti bu konu üzerine mesai harcanmıştı. Seçim yoğunluğundan dolayı bu konuyla alakalı bir olgunlaşma gerçekleşmemişti.

Türkiye'de il olmak isteyen pek çok ilçe; ilçe olmak isteyen de pek çok belde var. İl ve ilçe olmak isteyen şehirlerdeki bu beklentileri boşa çıkarmamak ve küskünlük oluşturmamak için bu süreç seçim sonrasına bırakılmıştı.

100 il teklifine yeşil ışık! Yol haritası belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler

AK Parti MYK'sında da bu konu gündeme gelmiş ve bazı çalışmalar yapılmıştı. Ve bu düzenleme için kriterlerin belirlenmesi hususunda bir çalışma yapılması gündeme gelmişti. Çünkü bu kriterlerin belirlenmesinin siyasiler üzerindeki baskıyı da azaltacağı düşünülmüştü.

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