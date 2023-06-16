100 il teklifine yeşil ışık! Yol haritası belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler

SÜREÇ SEÇİM SONRASINA BIRAKILMIŞTI

'Yerel Yönetimler Yasası'nı ele alırken, AK Parti bu konu üzerine mesai harcanmıştı. Seçim yoğunluğundan dolayı bu konuyla alakalı bir olgunlaşma gerçekleşmemişti.



Türkiye'de il olmak isteyen pek çok ilçe; ilçe olmak isteyen de pek çok belde var. İl ve ilçe olmak isteyen şehirlerdeki bu beklentileri boşa çıkarmamak ve küskünlük oluşturmamak için bu süreç seçim sonrasına bırakılmıştı.