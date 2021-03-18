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Haberler Yaşam 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile ilgili şiirler: 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı, uzun ve kısa Çanakkale Zaferi şiirleri

ile ilgili şiirler: 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı, uzun ve kısa şiirleri

Bundan 106 yıl önce bugün gerçekleşen bu sene de ülke çapında büyük bir coşkuyla kutlanırken ile ilgili şiirler vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Tüm zorluklara rağmen vatan sevgisi ile çıktıkları yolda kanlarının son damlasına kadar savaşan şehitlerimizi andığımız, bu anlamlı günde özellikle sosyal medyada paylaşmak üzere şiirleri bu noktada araştırılıyor. İşte en güzel 2,4,5 kıtalık kısa ve uzun Çanakkale Zaferi şiirleri…

Giriş Tarihi: 18.03.2021 17:24 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 17:25
Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler: 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler: 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

şiirleri bugün de binlerce kişinin araştırma konusu haline geldi. tarihine özel kısa, uzun ve bugünün anlam ve önemini ön plana çıkaran dizeler yüzlerce şair tarafından kaleme alınmıştır. Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan bugünde şiirleri gerek sosyal medyada paylaşmak, gerekse bugünün anlam ve önemini kavramak amacıyla araştırma konusu haline geliyor. İşte en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri…

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ İLE İLGİLİ ŞİİRLER!

Yalnızca Türk tarihi açısından değil Dünya tarihinin yönünü değiştirecek nitelikteki bu şanlı zaferin yıldönümü, en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri ile kutlanıyor. Bu doğrultuda, okullardaki öğrenciler başta olmak üzere, en güzel dizelerin arayışına çıktı.

Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler: 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler: 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

EN GÜZEL 18 MART ŞİİRLERİ

Çanakkale

Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.

Her karış torağında bin,şehit bir mezar.

Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Sen rahat uyu ey şanlı şehit.

Gölgesinde gölgelen al bayrağın.

Hangi kem göz sana edebilir nazar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Yedi cihana yeter yazdığın destan.

Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.

Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.

Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.

Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Şefik Aydemir

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Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler: 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler: 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

Çanakkale Zaferi

Her şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldüler

Bizi yok etmek için sürülerle geldiler

Türk'ü tanımadılar gafletlere daldılar

Mehmetçiği görünce kanı dondu kurudu

Mehmetçik şehit oldu vatanını korudu

Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı

Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı

Çanakkale geçilmez; o ne müthiş destandı

Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu

Ya ölüm Ya istiklâl; buydu şartı şurutu

Cephede her yer müthiş, kan barut kokuyordu

Mehmetçik mermisizdi süngüyü takıyordu

Ölüme emir almış dualar okuyordu

Taarruz için değil ölmek için yürüdü

Düşmana dehşet saldı vatanını korudu

İşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişler

Ne engin iman gücü, ölürkende gülmüşler

Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler

Onları aynı anda büyük korku bürüdü

Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü

Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit

Cengaverce savaştı vatan uğrunda şehit

Kazanmayı bildiler imanlarıydı ahit

Şadolsun ecdadımız vatanını korudu

Ölen düşmanları da Mehmetçikler kürüdü

Mikdat Bal

Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler: 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler: 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

18 Mart Çanakkale

Bulutlar sarmıştı her yanı,

Kapkara bir geceydi,

Yağmur,bardaktan boşalırcasına,

Sağnak gibi yağıyordu,

Yedi düvelin gemilerinden yükselen,

Top,tüfek sesleri,

Her yanı inletiyordu,

Mustafa Kemalin askerleri,

Aslanlar gibi dövüşüyordu,

Ve Çanakkale kahramanca,

Düşmana selam veriyordu,

Kükrüyordu tepeden,

Mustafa Kemal,

Vatanıma ayak basacaksa düşman,

Yaşamanın ne gereği var,

En son nefer ölünceye kadar,

Dövüşeceksiniz aslanlar,

Görecek bütün dünya,

Ne aslanlar doğururmuş,

Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.

Ali Osman Yılmaz

Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler: 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler: 2, 3, 4, 5 kıtalık anlamlı, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

YİĞİDİM / ŞEHİDİM

Bakmakla bilinmez kıymetim/kadrim

Her karşı toprağım kutsaldır benim

Uğruma binlerce şehitler verdin

Al kanla yazıldı tarih defterim

Vurulup koynumda yatan yiğidim

Kıyamette elbet sana şahidim

Bu vatan uğruna gitti gençliğin

Göklerden verildi rütben şehidim

Vatan bir cehennem gibi yanıyor

Dünya bizi mağlup olmuş sanıyor

Suskun duran millet bir uyanıyor

İttifaklar Mehmetçiği tanıyor

Kahramanlar burda çoktur seçilmez

Şehitlik şerbeti kolay içilmez

Bir nefes anında umman geçilir

Bilinir ki Çanakkale geçilmez

Burası Türklerin ebedi yurdu

Her Mehmet bir tabur düşman vurdu

Böylece tüm dünya şanın duydu

Yedi Düvel mecbur selama durdu

Dinle beni dinle anla ey gencim

Yiğitler koynumda artar direncim

Atanın yazdı takvime göre

Seninle akranım ben de çok gencim

Huzurla şad olsun ruhu atanın

Pişman oldu soyu bana çatanın

Sonsuza dek sana kutsal vatanım

(Bu)Övünç binlerce kefensiz yatanın

Ey gencim ecdadın bedel ödedi

Uğratma namerdi yurduma dedi

Üzme sen Ata'nı incitme emi

Görevi ilahi bilincindendi

Şöhreti saygıyla söylenip geldi

Zeki İ. KIZILIŞIK

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