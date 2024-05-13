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2 çocuk annesi eşini katletmişti! Cinayetin detayları mahkemede ortaya çıktı: Ölmeden önce kahreden sözler…
Giriş Tarihi: 13.05.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
15:00
2 çocuk annesi eşini katletmişti! Cinayetin detayları mahkemede ortaya çıktı: Ölmeden önce kahreden sözler…
Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Burcu Cöddü'yü (31) öldürüp 2 kayınbiraderini ise silahla öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen Uğur Cöddü'nün (38) ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle açılan davada yargılanmasına başlandı. 2 çocuk annesi Burcu Cöddü'nün ölmeden önce son sözlerinin, "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" olduğu belirtildi.