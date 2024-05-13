2 çocuk annesi eşini katletmişti! Cinayetin detayları mahkemede ortaya çıktı: Ölmeden önce kahreden sözler…

'TORUNLARIMIN KIYAFETLERİNİ VE KİTAPLARINI ALMAYA GİTTİLER'

Torunlarının "Büyükbaba yarın okul var tüm kıyafetlerimiz ve çantamız evde kaldı" demesi üzerine kızı ve oğulları ile gelinlerinin eve gittiğini belirten baba Metin Şimşek, "Ben ve eşim de tartışma yaşanmasın diye peşlerinden gittik. Tartışma yaşanıyordu. Gelinlerim 'Burcu'yu dövüyor' diye çığlık attı. Uğur'un kızıma vurduğunu gördüm. Kavga sırasında Ünal aracından silahı çıkartıp Uğur'a verdi. Uğur havaya iki el sıktı, sonra Burcu'ya sıktı. Araları 2-3 metreydi. Burcu 'Yapma' diyerek silahı bırakmasını istiyordu. Burcu vurulduktan sonra eşimin kucağına düştü. Uğur, daha sonra oğullarıma ateş etti" ifadelerini kullandı.

'ABLAM ELİNDEN SİLAHI ALMAK İSTEDİ'

Süleyman Şimşek de savunmasında, eniştesi Uğur'un elinden silahı almaya çalışan ablası Burcu'ya ateş ettiğini söyledi. Harun Şimşek de ablasının eniştesi tarafından nasıl öldürüldüğünü şöyle anlattı:

"Uğur kapının önünde bekliyordu. Burcu çocukların kitaplarını ve kıyafetlerini alacağını söyleyince 'Sen buradan bir şey alamazsın' diye Uğur tersledi. Aralarında alırsın, alamazsın diye tartışma çıktı. Bu sırada Uğur, Burcu'ya tokat attı. Burcu'nun kolundan tuttum, 'Hiçbir şeyi elleme, kalk gidelim' dedim. Sonrasında Uğur, Burcu'yu içeri çekmeye çalıştı. Ünal, araçtan silah çıkarttı. Uğur koşarak silahı elinden aldı. Uğur iki el havaya ateş etti. Kız kardeşim 'Yapma' diye Uğur'un önüne hamle yaptı. İlk Burcu'ya ateş etti. Burcu yere düşünce sonra bize ateş etti."