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Haberler Yaşam 23 Nisan Şiirleri 2024 GÜNCEL | 2-3-4-5-6 kıtalık Yeni Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan şiirleri ve sözleri
Giriş Tarihi: 21.04.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 12:41

23 Nisan Şiirleri 2024 GÜNCEL | 2-3-4-5-6 kıtalık Yeni Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan şiirleri ve sözleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Salı günü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Ülkenin dört bir yanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrağı resimleri ile süslenecek. Bu özel gün öncesi '23 Nisan Şiirleri 2024' araştırması yapılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2-3-4-5-6 kıtalık şiirleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

23 Nisan Şiirleri 2024 GÜNCEL | 2-3-4-5-6 kıtalık Yeni Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan şiirleri ve sözleri

23 Nisan şiirleri 2024, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi araştırılıyor. İlkokul, lise başta olmak üzere düzenlenecek olan etkinliklerde öğrenciler tarafından en güzel 23 Nisan şiirleri okunacak ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla anılacak. İşte, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan ile ilgili şiirler…

23 Nisan Şiirleri 2024 GÜNCEL | 2-3-4-5-6 kıtalık Yeni Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan şiirleri ve sözleri

EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

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23 Nisan Şiirleri 2024 GÜNCEL | 2-3-4-5-6 kıtalık Yeni Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan şiirleri ve sözleri

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, dernek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...

Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.

Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN

23 Nisan Şiirleri 2024 GÜNCEL | 2-3-4-5-6 kıtalık Yeni Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan şiirleri ve sözleri

23 NİSAN

23 Nisan!..

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inanan,

Her işte üstün,

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen,

Yurduna güven,

Sen ol çocuğum.

Hasan Ali Yücel

23 Nisan Şiirleri 2024 GÜNCEL | 2-3-4-5-6 kıtalık Yeni Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan şiirleri ve sözleri

23 NİSAN KOKUSU

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun hâli var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.

Hasan Lâtif SARIYÜCE

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