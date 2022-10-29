Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve güzergahlar
Giriş Tarihi: 29.10.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 09:43

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve güzergahlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geldi ve herkes bu kutlu günde meydanlara akın ediyor. Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyetimizin 99. yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla ve neşeyle milyonlar tarafından kutlanacak. Bu sebeple valilikler 29 Ekim trafiğe kapalı yollar duyurusunu yaptı. İzmir, Ankara ve İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hakkında bilgi sahibi olmak, sürücülerin işine bugün çok yarayacak. Bu sebeple bugün trafiğe kapatılacak yollar hangileri sorusu sıklıkla aratılıyor. Peki, bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve güzergahlar

İstanbul'da bugün trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar, İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı. Bütün illerimizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolu dolu yapılacak ve herkes, bu kutlu günde meydanlara akacak. Yapılacak törenler yüzünden birçok yol trafiğe kapatıldı. Bu sebeple hangi yollar trafiğe kapalı sorusu yöneltiliyor. Peki, 29 Ekim alternatif güzergahlar neler? İşte 29 Ekim trafiğe kapalı yollar

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve güzergahlar

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 29 EKİM 2022

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği, Ankara Valiliği ve İzmir Valiliği duyurularına dönüldü. İşte, bugün ve yarın araç trafiğine kapalı yollar listesi…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve güzergahlar

ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de "Devlet Töreni" ve TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı-Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus 1. TBMM Binası'na kadar olan güzergâhta "Resmigeçit Töreni" düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliklerle ilgili olarak;

28 Ekim 2022 Cuma günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydan arası) Ulus Meydanı'na gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve güzergahlar

29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren;

• Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

• İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

• Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı-Kuğulu Kavşağıarası) Kuğulu park gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve güzergahlar

• İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

• Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

• Çankırı Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

• GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile burayaaçılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

• Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millîİrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

• Millî Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

SON DAKİKA