Haberler Yaşam Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve güzergahlar

Giriş Tarihi: 29.10.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 09:43

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve güzergahlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geldi ve herkes bu kutlu günde meydanlara akın ediyor. Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyetimizin 99. yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla ve neşeyle milyonlar tarafından kutlanacak. Bu sebeple valilikler 29 Ekim trafiğe kapalı yollar duyurusunu yaptı. İzmir, Ankara ve İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hakkında bilgi sahibi olmak, sürücülerin işine bugün çok yarayacak. Bu sebeple bugün trafiğe kapatılacak yollar hangileri sorusu sıklıkla aratılıyor. Peki, bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar