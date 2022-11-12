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3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü: 'Bize Atatürk'ü anlatırdı' Nuriye teyzeden acı haber...
Giriş Tarihi: 12.11.2022 16:41
Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
16:44
3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü: 'Bize Atatürk'ü anlatırdı' Nuriye teyzeden acı haber...
Batman'da yaşayan 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı gren Nuriye Babat 112 yaşında kayatını kaybetti. 500'ün üzerinde torunu bulunan Babat'ın ona bakan torunu "Bazen oturup muhabbet ediyorduk. Bize Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatırdı. 'Mustafa Kemal böyleydi, şunları yapardı' diye." sözleri ile aralarında geçen muhabbeti anlattı.