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Giriş Tarihi: 12.11.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 16:44

3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü: 'Bize Atatürk'ü anlatırdı' Nuriye teyzeden acı haber...

Batman'da yaşayan 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı gren Nuriye Babat 112 yaşında kayatını kaybetti. 500'ün üzerinde torunu bulunan Babat'ın ona bakan torunu "Bazen oturup muhabbet ediyorduk. Bize Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatırdı. 'Mustafa Kemal böyleydi, şunları yapardı' diye." sözleri ile aralarında geçen muhabbeti anlattı.

3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü: ’Bize Atatürk’ü anlatırdı’ Nuriye teyzeden acı haber...

Batman Pazaryeri Mahallesi'nde çocukları ve torunlarıyla yaşayan, 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden, 8 çocuk annesi Nuriye Babat, organ yetmezliği nedeniyle 8 Kasım'da yaşamını yitirdi.

3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü: ’Bize Atatürk’ü anlatırdı’ Nuriye teyzeden acı haber...

TORUNLARININ TORUNLARINI GÖRDÜ

Torunlarının torunlarıyla birlikte 500'ün üzerinde torunu bulunan Babat, vasiyeti üzerine Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü köyü mevkisindeki Kanireval Mezarlığı'nda toprağa verildi. Babat'ın oğlu Yusuf Babat (64), annesinin çok sessiz ve sakin biri olduğunu, zaman zaman kendilerine Atatürk dönemini anlattığını belirtip, "Kendi halinde biriydi. Annem resmi kayıtlarda 1909 doğumludur ama gerçekte öyle değil. 125 yaşındaydı tahmin ediyorum ben. O tarihlerde şimdiki gibi nüfusa hemen doğumdan sonra kaydedilemiyordu. Annem Atatürk zamanını bile gördü. Bazen o tarihlerden bize bir şeyler anlatırdı. Annemi kaybettiğimiz için son derece üzüntülüyüz. Allah'ın takdiridir. Hepimiz o yolda gideceğiz" dedi.

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3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü: ’Bize Atatürk’ü anlatırdı’ Nuriye teyzeden acı haber...

500'DEN FAZLA TORUNU VAR

Nuriye Babat'a bakan torunu Abdullah Babat (47) da "500'den fazla torunu var. Sağlık durumu iyiydi. En son 1 ay önce bir rahatsızlığı oldu. Hastaneye götürdüm. Tedavi gördü. Birkaç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra onu tekrar eve götürdük. "

3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü: ’Bize Atatürk’ü anlatırdı’ Nuriye teyzeden acı haber...

"Bakıma muhtaçtı. Onunla ben ve eşim ilgileniyorduk. Bazen oturup muhabbet ediyorduk. Bize Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatırdı. 'Mustafa Kemal böyleydi, şunları yapardı' diye. Allah rahmet eylesin. Üzgünüz" diye konuştu.

3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü: ’Bize Atatürk’ü anlatırdı’ Nuriye teyzeden acı haber...

Gelini Seyahat Babat da Nuriye Babat'ın böbrek rahatsızlığı olduğunu belirterek, "Gayet de sağlıklıydı. Son zamanlarda böbrek rahatsızlığı başladı. "

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