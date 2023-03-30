30 bin 62 Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2023: Milli Savunma Bakanlığı MSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

MSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı son dakika personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamaya göre, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 bin 62 personel alımı gerçekleştirilecek. Alım yapılacak branş ve kadro dağılımı müracaat etmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl? İşte, son dakika Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiler...