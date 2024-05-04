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Adana'da şok olay: Pişkin hırsız ortalığı birbirine kattı! Polislere zor anlar yaşattı
Giriş Tarihi: 04.05.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
12:35
Adana'da şok olay: Pişkin hırsız ortalığı birbirine kattı! Polislere zor anlar yaşattı
Adana'da 38 yaşındaki Özlem Demircioğlu., 2 gün önce bir giyim mağazasının camını kaldırım taşıyla kırarak içeri girdi. İş yeri sahibi, Özlem Demircioğlu'nun içeride kıyafet çaldığını ileri sürerek durumu polise bildirdi. Ekipler, tarafından güçlükle mağazadan çıkarılan şüpheli kadın gözaltına alındı.