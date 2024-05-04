Adana’da şok olay: Pişkin hırsız ortalığı birbirine kattı! Polislere zor anlar yaşattı

Hırsızlık, yağma gibi suçlardan 19 kaydı bulunan Özlem Demircioğlu sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli kadın kendini görüntüleyen gazetecilere, "Hırsızlık yapmadım. Boşuna gözaltına alındım. Orası benim amcamın dükkanı" dedi ve tutuklandı.