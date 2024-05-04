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Haberler Yaşam Adana'da şok olay: Pişkin hırsız ortalığı birbirine kattı! Polislere zor anlar yaşattı
Giriş Tarihi: 04.05.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 12:35

Adana'da şok olay: Pişkin hırsız ortalığı birbirine kattı! Polislere zor anlar yaşattı

Adana'da 38 yaşındaki Özlem Demircioğlu., 2 gün önce bir giyim mağazasının camını kaldırım taşıyla kırarak içeri girdi. İş yeri sahibi, Özlem Demircioğlu'nun içeride kıyafet çaldığını ileri sürerek durumu polise bildirdi. Ekipler, tarafından güçlükle mağazadan çıkarılan şüpheli kadın gözaltına alındı.

Ziya RAMOĞLU
Adana’da şok olay: Pişkin hırsız ortalığı birbirine kattı! Polislere zor anlar yaşattı

Adana'da kaldırım taşıyla camını kırarak girdiği giyim mağazasından kıyafet çalarken suç üstü yakalanan kadın, "Hırsızlık yapmadım, orası benim amcamım dükkanı" dedi ve tutuklandı.

Adana’da şok olay: Pişkin hırsız ortalığı birbirine kattı! Polislere zor anlar yaşattı

Hırsızlık, yağma gibi suçlardan 19 kaydı bulunan Özlem Demircioğlu sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli kadın kendini görüntüleyen gazetecilere, "Hırsızlık yapmadım. Boşuna gözaltına alındım. Orası benim amcamın dükkanı" dedi ve tutuklandı.

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Adana’da şok olay: Pişkin hırsız ortalığı birbirine kattı! Polislere zor anlar yaşattı

CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Olay, 2 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Giyim mağazasının sahibi, sabah işyerine geldiğinde kapı camının kaldırım taşıyla kırılmış halde olduğunu, içeride de yaralı bir kadının kıyafet çaldığını gördü.

Adana’da şok olay: Pişkin hırsız ortalığı birbirine kattı! Polislere zor anlar yaşattı

Polisi arayan işyeri sahibi, kadından dışarı çıkmasını istedi. Kadın, olumsuz cevap vererek iş yerinde dolaşmaya devam etti. İşyeri sahibi, bu sırada cep telefonuyla kırık camı ve yere dökülen kanları görüntüledi.

Adana’da şok olay: Pişkin hırsız ortalığı birbirine kattı! Polislere zor anlar yaşattı

SİGARAYI ELİNDEN BIRAKMADI

İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, olay yerine gelerek şüpheli Özlem D.'den dışarı çıkmasını istedi. Tüm ikna çabalarına karşın çıkmayı reddeden şüpheli kadın, yere yatarak polis ekiplerine direndi.

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