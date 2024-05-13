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Haberler Yaşam Ağrı’da feci kaza: 2 ölü 5 yaralı!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:44

Ağrı’da feci kaza: 2 ölü 5 yaralı!

Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA
Ağrı’da feci kaza: 2 ölü 5 yaralı!

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde V.Y'nin kullandığı 64 ACF 154 plakalı hafif ticari araç ile C.Ü. kontrolündeki 23 AAR 621 plakalı minibüs çarpıştı.

Ağrı’da feci kaza: 2 ölü 5 yaralı!

Çevredekilerin ihbarı üzerime olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan 6 kişiyi kurtararak ambulanslara aldı.

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Ağrı’da feci kaza: 2 ölü 5 yaralı!

Meydana gelen olayda 1 yaşındaki A.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken hastaneye kaldırılan yaralılardan M.A'nın da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Ağrı’da feci kaza: 2 ölü 5 yaralı!

Yaralı olan 5 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Ağrı’da feci kaza: 2 ölü 5 yaralı!
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