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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA SAYFASI 2024 | Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri YATTI mı, son ödeme tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 06:17

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA SAYFASI 2024 | Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri YATTI mı, son ödeme tarihi ne zaman?

2024 Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine yapılan ödemeler için geri sayım başladı. 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ödeniyor. Peki, Nisan ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri bu ay son mu bulacak? İşte, detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA SAYFASI 2024 | Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri YATTI mı, son ödeme tarihi ne zaman?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için ödeme tarihleri gündemde. 2024 Nisan ayı için zamlı ödenmesi beklenen yardım 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı olacak. Peki, Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA SAYFASI 2024 | Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri YATTI mı, son ödeme tarihi ne zaman?

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA SAYFASI 2024 | Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri YATTI mı, son ödeme tarihi ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA SAYFASI 2024 | Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri YATTI mı, son ödeme tarihi ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA SAYFASI 2024 | Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri YATTI mı, son ödeme tarihi ne zaman?
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