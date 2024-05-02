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AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA SAYFASI 2024 | Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri YATTI mı, son ödeme tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
06:17
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA SAYFASI 2024 | Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri YATTI mı, son ödeme tarihi ne zaman?
2024 Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine yapılan ödemeler için geri sayım başladı. 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ödeniyor. Peki, Nisan ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri bu ay son mu bulacak? İşte, detaylar...