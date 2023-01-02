Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile yeni yılın ikinci günü de gündemdeki yerini aldı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik benzine motorine indirim zam haberlerini beraberinde getiriyor. Peş peşe uygulanan indirimlerin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatı 2 Ocak Pazartesi günü için araştırılıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, son olarak 31 Aralık Cumartesi günü benzine zam geldi. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 2 Ocak 2023 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı…