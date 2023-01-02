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Haberler Yaşam Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Ocak 2023: Motorine benzine indirim zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 08:00

Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Ocak 2023: Motorine benzine indirim zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile yeni yılın ikinci günü de gündemdeki yerini aldı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik benzine motorine indirim zam haberlerini beraberinde getiriyor. Peş peşe uygulanan indirimlerin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatı 2 Ocak Pazartesi günü için araştırılıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, son olarak 31 Aralık Cumartesi günü benzine zam geldi. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 2 Ocak 2023 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı…

Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Ocak 2023: Motorine benzine indirim zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı yeni yılın ikinci gününde de araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Döviz kuru ve brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle beraber benzin indirim motorin indirim haberlerinin yerini zam haberleri aldı. Bu gelişme sonrası başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırılıyor. Peki, Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2 Ocak 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…

Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Ocak 2023: Motorine benzine indirim zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Peş peşe uygulanan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri sonrası güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı belli oldu.

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Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Ocak 2023: Motorine benzine indirim zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

BENZİNE ZAM GELDİ!

31 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 84 kuruş zam geldi. Motorin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Ocak 2023: Motorine benzine indirim zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 2 Ocak 2023 Pazartesi günü için sorgulanıyor. İşte; 2 Ocak 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Ocak 2023: Motorine benzine indirim zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

İZMİR

Motorin fiyatı: 22,38 TL

Benzin fiyatı: 19,67 TL

LPG fiyatı: 10,58 TL

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