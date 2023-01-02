Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı yeni yılın ikinci gününde de araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Döviz kuru ve brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle beraber benzin indirim motorin indirim haberlerinin yerini zam haberleri aldı. Bu gelişme sonrası başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırılıyor. Peki, Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2 Ocak 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…