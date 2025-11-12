Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.11.2025 06:20

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

12 Kasım 2025 Çarşamba günü altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde. "Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?" sorusu yine gündemde. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları yükselişini sürdürerek son üç haftanın zirvesine çıktı. Bu artışta, Aralık ayında Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler ve ABD hükümetinin kapanma riskinin ortadan kalkması etkili oldu. İşte 12 Kasım 2025 güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasası, hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından izleniyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle bir süredir dalgalı seyir izleyen altın, Fed'in Aralık ayında faiz indirimi yapacağı beklentileri ve ABD'de hükümetin yeniden açılacağına dair sinyallerle yükselişe geçti. Değerli metal, kazançlarını artırarak son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftanın üçüncü işlem gününde saat 15.25 itibarıyla ons altın 4.142 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, 12 Kasım 2025 itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.437,00

Satış: 9.526,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.605,05

Satış: 5.605,82

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.874,00

Satış: 19.041,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 37.632,00

Satış: 37.959,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.120,29

Satış: 4.120,85

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?