Haberler
Yaşam
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.11.2025 06:20
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
12 Kasım 2025 Çarşamba günü altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde. "Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?" sorusu yine gündemde. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları yükselişini sürdürerek son üç haftanın zirvesine çıktı. Bu artışta, Aralık ayında Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler ve ABD hükümetinin kapanma riskinin ortadan kalkması etkili oldu. İşte 12 Kasım 2025 güncel altın fiyatları...