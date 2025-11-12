ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 12 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasası, hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından izleniyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle bir süredir dalgalı seyir izleyen altın, Fed'in Aralık ayında faiz indirimi yapacağı beklentileri ve ABD'de hükümetin yeniden açılacağına dair sinyallerle yükselişe geçti. Değerli metal, kazançlarını artırarak son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftanın üçüncü işlem gününde saat 15.25 itibarıyla ons altın 4.142 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, 12 Kasım 2025 itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?