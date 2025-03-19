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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 19 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.03.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
06:43
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 19 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Hafta başı itibarıyla altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatlar yakından takip edilirken, alım-satım işlemlerinde hareketlilik gözle görülür biçimde artmış durumda. Güne 3.035,34 TL seviyesinden başlayan ONS altın, yatırımcıların radarında ilk sırada yer alırken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı altın türlerinin fiyatları da merakla araştırılıyor. İşte güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler...