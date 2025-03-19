ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 19 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son günlerde dalgalanmaya devam ederken, yatırımcıların ilgisi de azalmıyor. Kapalıçarşı'dan gelen en son verilere göre, gram altın 3.579,58 TL seviyesinden alıcı bulurken, 22 ayar bileziğin gramı ise 3.276,56 TL olarak kaydedildi. İşte, 19 Mart 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel altın fiyatları ve anlık piyasa durumu…