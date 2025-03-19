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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 19 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.03.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 06:43

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 19 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Hafta başı itibarıyla altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatlar yakından takip edilirken, alım-satım işlemlerinde hareketlilik gözle görülür biçimde artmış durumda. Güne 3.035,34 TL seviyesinden başlayan ONS altın, yatırımcıların radarında ilk sırada yer alırken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı altın türlerinin fiyatları da merakla araştırılıyor. İşte güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 19 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son günlerde dalgalanmaya devam ederken, yatırımcıların ilgisi de azalmıyor. Kapalıçarşı'dan gelen en son verilere göre, gram altın 3.579,58 TL seviyesinden alıcı bulurken, 22 ayar bileziğin gramı ise 3.276,56 TL olarak kaydedildi. İşte, 19 Mart 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel altın fiyatları ve anlık piyasa durumu…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 19 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.873,00

Satış: 5.918,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 19 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.579,58

Satış: 3.579,95

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 19 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 11.745,00

Satış: 11.837,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 19 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 23.418,00

Satış: 23.576,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN