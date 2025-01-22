ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 22 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son günlerde yukarı yönlü bir hareket sergileyen altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan alınan güncel verilere göre, gram altın fiyatı 3.149,37 TL seviyesine ulaşırken, 22 ayar bilezik ise 2.859,56 TL'den alıcı buluyor. İşte, 22 Ocak 2025 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları ve canlı takip ekranı…