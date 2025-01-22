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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 22 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
06:30
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 22 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
22 Ocak 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasası hareketliliğini sürdürüyor. Değer kazanmaya devam eden altın, yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekmeyi başardı. Alım ve satım işlemlerini yapan kişiler, özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatları yakından mercek altına aldı. ONS altın, güne 2.748,00 TL seviyesinde başlangıç yaparken, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı altın türlerinin fiyatları merakla araştırılıyor. İşte 22 Ocak 2025 itibarıyla altın piyasasındaki son durum...