Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 22 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 06:30

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 22 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

22 Ocak 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasası hareketliliğini sürdürüyor. Değer kazanmaya devam eden altın, yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekmeyi başardı. Alım ve satım işlemlerini yapan kişiler, özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatları yakından mercek altına aldı. ONS altın, güne 2.748,00 TL seviyesinde başlangıç yaparken, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı altın türlerinin fiyatları merakla araştırılıyor. İşte 22 Ocak 2025 itibarıyla altın piyasasındaki son durum...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 22 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son günlerde yukarı yönlü bir hareket sergileyen altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan alınan güncel verilere göre, gram altın fiyatı 3.149,37 TL seviyesine ulaşırken, 22 ayar bilezik ise 2.859,56 TL'den alıcı buluyor. İşte, 22 Ocak 2025 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları ve canlı takip ekranı…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 22 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.126,00

Satış: 5.172,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 22 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.149,37

Satış: 3.149,73

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 22 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 10.251,00

Satış: 10.344,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 22 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 20.440,00

Satış: 20.604,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

SON DAKİKA