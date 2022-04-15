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Haberler Yaşam Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 15 Nisan güncel, canlı, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.04.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 15:38

Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 15 Nisan güncel, canlı, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Bilindiği üzere altın fiyatları bir süredir inişli-çıkışlı bir grafik içerisinde bulunuyor. Bu durum altın düşer mi, altın yükselir mi soruları ile birlikte, güncel ve canlı altın fiyatları araştırmasını da beraberinde getiriyor. Altının gram fiyatı haftanın son işlem gününde 928 lira civarından işlem görüyor. Peki, güncel ve canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte 15 Nisan gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları;

Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 15 Nisan güncel, canlı, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri… Son dönemde hareketli dönem geçiren altının anlık grafiği yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Altın piyasasında gün içinde yaşanan hareketlilik 'Altın düşecek mi yükselecek mi' sorularını da beraberinde getiriyor. İşte 15 Nisan gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları;

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI)

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları gün içerisinde değişkenlik gösteriyor. Bu durum yatırımcıların gözlerini bu yöne çevirmesine neden oluyor.

Peki, Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte 15 Nisan gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları;

Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 15 Nisan güncel, canlı, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 840,17

SATIŞ: 865,76

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ATA ALTIN

ALIŞ: 6.164,00

SATIŞ: 6.217,00

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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 15 Nisan güncel, canlı, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.146,00

SATIŞ: 6.239,00

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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 15 Nisan güncel, canlı, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.016,00

SATIŞ: 6.059,00

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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 15 Nisan güncel, canlı, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.012,00

SATIŞ: 3.041,00

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