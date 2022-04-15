Haberler Yaşam Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 15 Nisan güncel, canlı, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 15.04.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 15:38

Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 15 Nisan güncel, canlı, gram altın, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Bilindiği üzere altın fiyatları bir süredir inişli-çıkışlı bir grafik içerisinde bulunuyor. Bu durum altın düşer mi, altın yükselir mi soruları ile birlikte, güncel ve canlı altın fiyatları araştırmasını da beraberinde getiriyor. Altının gram fiyatı haftanın son işlem gününde 928 lira civarından işlem görüyor. Peki, güncel ve canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte 15 Nisan gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları;