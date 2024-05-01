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Haberler Yaşam Ankara yine sele teslim oldu! Şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, ev ve iş yerler hasar gördü
Giriş Tarihi: 01.05.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 23:19

Ankara yine sele teslim oldu! Şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, ev ve iş yerler hasar gördü

Ankara'da dün etkili olan sağanak yağış kentte bugün de etkisini sürdürdü. Hayatı durma noktasına getiren sağanak yağış başkentin birçok noktasında sele neden oldu. Kentteki alt geçitlerde sur birikintileri oluşurken araçlar trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Ankara'nın işlek caddeleri de şiddetli yağış nedeniyle adeta göle döndü.

Ankara yine sele teslim oldu! Şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, ev ve iş yerler hasar gördü

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi.

Ankara yine sele teslim oldu! Şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, ev ve iş yerler hasar gördü

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.

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Ankara yine sele teslim oldu! Şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, ev ve iş yerler hasar gördü

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sıhhiye'de yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşarken bazı noktalardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Ankara yine sele teslim oldu! Şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, ev ve iş yerler hasar gördü

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde sel suyu nedeniyle arıza yapan aracının üzerinde mahsur kalan Mesut Yılmaz, aşırı yağış nedeniyle yolda bir anda suyun yükseldiğini belirterek bujileri ıslanan aracının da arıza yaptığını ve mahsur kaldığını söyledi.

Ankara yine sele teslim oldu! Şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, ev ve iş yerler hasar gördü

Yılmaz, "Arabanın içi su dolmaya başlayınca camı açtım, tavana çıktım. 20-30 dakika sonra belediyenin iş makinesine binerken ayağım kaydı, suya düştüm. Allah'a şükür bir şeyim yok. Araç ise çalışmıyor. Kendimi zor kurtardım." diye konuştu.

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