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Ankara yine sele teslim oldu! Şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, ev ve iş yerler hasar gördü
Giriş Tarihi: 01.05.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
23:19
Ankara yine sele teslim oldu! Şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, ev ve iş yerler hasar gördü
Ankara'da dün etkili olan sağanak yağış kentte bugün de etkisini sürdürdü. Hayatı durma noktasına getiren sağanak yağış başkentin birçok noktasında sele neden oldu. Kentteki alt geçitlerde sur birikintileri oluşurken araçlar trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Ankara'nın işlek caddeleri de şiddetli yağış nedeniyle adeta göle döndü.