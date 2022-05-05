Anneler günü ne zaman 2022? Anneler Günü ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Tarihçesi ve önemi

Anneler Günü tarihi ve önemi ile dikkatleri çekmektedir. Resmi ve dini bayramlardan farklı bir şekilde direkt olarak bir tarihi yoktur. Mayısın ikinci Pazar günü olarak belirtilir. Annelerine güzel hediyeler almak isteyenler anneler günü ne zaman sorusunu sormaktadır. Biz de annelerimize güzel sözler söylüyor, onları güzel hediyelerle onurlandırıyoruz. Peki, Anneler Günü ayın kaçında? İşte detaylar... ANNELER GÜNÜ 2022 NE ZAMAN? Anneler Günü için hazırlıklar birçok evde başladı bile. Birçok ülkede anneler günü farklı tarihlerde kutlanıyor. Türkiye'de Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. Bu da 8 Mayıs 2022 tarihine denk gelmektedir. ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? Mayısın ikinci pazar günü, 8 Mayıs'a denk gelmektedir. Ramazan Bayramı tatilinden hemen sonra vuku bulur. ANNELER GÜNÜ TARİHÇE Her ülkede farklı tarihlerde kutlanır. Antik Yunan mitolojisinde yer almaktadır. Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verilen ilkbahar festivalleri, anneler günü anmalarının en ilkel olanıdır. Anadolu'nun en önemli tanrıçası Kibele için de yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlendi. Anna Jarvis'in annesini kaybetmesi sebebiyle 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında ABD çapında yapılmaya başlandı.