Anneler günü ne zaman 2022? Anneler Günü ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Tarihçesi ve önemi

Anneler Günü tarihi ve önemi ile dikkatleri çekmektedir. Resmi ve dini bayramlardan farklı bir şekilde direkt olarak bir tarihi yoktur. Mayısın ikinci Pazar günü olarak belirtilir. Annelerine güzel hediyeler almak isteyenler anneler günü ne zaman sorusunu sormaktadır. Biz de annelerimize güzel sözler söylüyor, onları güzel hediyelerle onurlandırıyoruz. Peki, Anneler Günü ayın kaçında? İşte detaylar...