AÖF kayıt yenileme ertelendi mi, ne zaman, başladı mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi AÖF kayıt yenileme tarihleri 2023, yapılan açıklama ile belli oldu. 24 Şubat 2023'te bitmesi gereken AÖF kayıtları, yaşanan afet yüzünden yenilendi. Peki, AÖF sınavı ne zaman, online mı olacak? İşte konu hakkında detaylar