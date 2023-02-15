AÖF kayıt yenileme ertelendi mi, ne zaman, başladı mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2023 hakkında açıklama Anadolu Üniversitesi tarafından geldi. AÖF kayıt yenileme tarihleri 2023 belli olurken, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi sebebiyle vatandaşlarıyla "AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak?" sorusu yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile AÖF kayıtları ertelendi mi, ne zaman yapılacak sorularına yanıt verdi. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte konu hakkında detaylar