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Haberler Yaşam AÖF kayıt yenileme ertelendi mi, ne zaman, başladı mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 10:44

AÖF kayıt yenileme ertelendi mi, ne zaman, başladı mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2023 hakkında açıklama Anadolu Üniversitesi tarafından geldi. AÖF kayıt yenileme tarihleri 2023 belli olurken, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi sebebiyle vatandaşlarıyla "AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak?" sorusu yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile AÖF kayıtları ertelendi mi, ne zaman yapılacak sorularına yanıt verdi. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte konu hakkında detaylar

AÖF kayıt yenileme ertelendi mi, ne zaman, başladı mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi AÖF kayıt yenileme tarihleri 2023, yapılan açıklama ile belli oldu. 24 Şubat 2023'te bitmesi gereken AÖF kayıtları, yaşanan afet yüzünden yenilendi. Peki, AÖF sınavı ne zaman, online mı olacak? İşte konu hakkında detaylar

AÖF kayıt yenileme ertelendi mi, ne zaman, başladı mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

AÖF KAYIT YENİLEME ERTELENDİ Mİ?

Açıköğretim Fakültesi tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan akademik takvime göre, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktı.

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AÖF kayıt yenileme ertelendi mi, ne zaman, başladı mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ TAKVİMİ PAYLAŞILDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı.

AÖF kayıt yenileme ertelendi mi, ne zaman, başladı mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kayıt yenileme işlemleri; 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'da sona erecek.

AÖF kayıt yenileme ertelendi mi, ne zaman, başladı mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK

Üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." dedi.

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