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Haberler Yaşam AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTİYOR? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başvuru ücreti ne kadar 2023?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 08:53

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTİYOR? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başvuru ücreti ne kadar 2023?

AÖF kayıtları 2023 hakkında açıklamalar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yapıldı. Böylece AÖF kayıt yenileme tarihleri belli olurken, yaşanan deprem yüzünden kayıt tarihleri değişirken, kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat 2023 tarihinde başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları uzaktan yapılacağı açıklanıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt ücreti 2023 ne kadar? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTİYOR? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başvuru ücreti ne kadar 2023?

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, kayıt ücreti ne kadar sorusu yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi açıklamaları ile AÖF kayıt yenileme tarihleri 2023 belli oldu. Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri tarihleri" açıklandı. İşte AÖF kayıtları hakkında detaylar

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTİYOR? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başvuru ücreti ne kadar 2023?

AÖF KAYIT YENİLEME ERTELENDİ Mİ?

Açıköğretim Fakültesi tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan akademik takvime göre, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktı.

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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTİYOR? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başvuru ücreti ne kadar 2023?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ TAKVİMİ PAYLAŞILDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kayıt yenileme işlemleri; 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'da sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTİYOR? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başvuru ücreti ne kadar 2023?

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK

Üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." dedi.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTİYOR? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başvuru ücreti ne kadar 2023?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

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