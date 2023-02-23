AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTİYOR? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başvuru ücreti ne kadar 2023?

AÖF kayıtları 2023 hakkında açıklamalar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yapıldı. Böylece AÖF kayıt yenileme tarihleri belli olurken, yaşanan deprem yüzünden kayıt tarihleri değişirken, kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat 2023 tarihinde başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları uzaktan yapılacağı açıklanıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt ücreti 2023 ne kadar? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri