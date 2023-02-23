AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTİYOR? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başvuru ücreti ne kadar 2023?

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, kayıt ücreti ne kadar sorusu yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi açıklamaları ile AÖF kayıt yenileme tarihleri 2023 belli oldu. Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri tarihleri" açıklandı. İşte AÖF kayıtları hakkında detaylar