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Haberler Yaşam AÖF SINAV YERLERİ erişime açıldı! İşte Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 26.03.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 07:55

AÖF SINAV YERLERİ erişime açıldı! İşte Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınavları öncesinde binlerce açıköğretim öğrencisi 2022 AÖF sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulamalarına başladı. Sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde netleşirken sayılı günler kala gözler öğrenci sisteminden erişime açılacak belgelere çevrildi. Bu noktada "Açıköğretim AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklamada yeni sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin güz dönemi tercihlerinin geçerli olacağını açıklamıştı. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yayınlanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

AÖF SINAV YERLERİ erişime açıldı! İşte Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...

AÖF sınav yerleri sorgulama işlemi sabah saatleriyle gündemdeki yerini aldı. Bahar döneminde düzenlenecek olan sınavlara katılım sağlayacak olan öğrenciler gözünü Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci sistemine çevirdi. Bu noktada ise "Açıköğretim AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. Bahar dönemi ara sınavı 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenecek. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

AÖF SINAV YERLERİ erişime açıldı! İşte Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...

AÖF SINAVLARI SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

AÖF vize sınavları için sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri yayınlandı.

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AÖF SINAV YERLERİ erişime açıldı! İşte Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF SINAV YERLERİ erişime açıldı! İşte Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS GEÇME

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir.

AÖF SINAV YERLERİ erişime açıldı! İşte Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

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