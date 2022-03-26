AÖF SINAV YERLERİ erişime açıldı! İşte Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınavları öncesinde binlerce açıköğretim öğrencisi 2022 AÖF sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulamalarına başladı. Sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde netleşirken sayılı günler kala gözler öğrenci sisteminden erişime açılacak belgelere çevrildi. Bu noktada "Açıköğretim AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklamada yeni sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin güz dönemi tercihlerinin geçerli olacağını açıklamıştı. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yayınlanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...