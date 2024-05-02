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Haberler Yaşam ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA ataaof.edu.tr | 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 06:17

ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA ataaof.edu.tr | 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi AÖF 95 sınav merkezi ve Azerbaycan Bakü'de gerçekleşti. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav 27-28 Nisan tarihlerinde 3 oturumda gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ara dönem vize sınav soruları ve cevapları PDF olarak erişme açıldı. Sınav sonuçları ise obs.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecek. Peki, 2024 ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA ataaof.edu.tr | 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) ara dönem sınav takvimi ile birlikte 27-28 Nisan tarihlerinde ara sınavlar gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ataaof.edu.tr ile Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA ataaof.edu.tr | 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

Ara (Vize) Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları sınavların tamamlanmasının ardından erişime açıldı.

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ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA ataaof.edu.tr | 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınavları 27-28 Nisan tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı. Sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılması ön görülüyor.

Bu bilgilere göre sonuçların Mayıs ayında açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA ataaof.edu.tr | 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek.

Adaylar puan bilgisini T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.

ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA ataaof.edu.tr | 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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