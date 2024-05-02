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ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA ataaof.edu.tr | 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
06:17
ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA ataaof.edu.tr | 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi AÖF 95 sınav merkezi ve Azerbaycan Bakü'de gerçekleşti. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav 27-28 Nisan tarihlerinde 3 oturumda gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ara dönem vize sınav soruları ve cevapları PDF olarak erişme açıldı. Sınav sonuçları ise obs.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecek. Peki, 2024 ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?