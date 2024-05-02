ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA ataaof.edu.tr | 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) ara dönem sınav takvimi ile birlikte 27-28 Nisan tarihlerinde ara sınavlar gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ataaof.edu.tr ile Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?